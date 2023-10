Marcela Posada, ‘La jirafa’ en ‘Bety la fea’ revela cómo descubrió que su pareja era gay justo antes de casarse

La actriz y modelo colombiana Marcela Posada quien es reconocida como ‘La Jirafa’ en Betty, la fea reveló en una reciente entrevista el 17 de octubre en el programa Lo sé todo cómo se dio cuenta, mientras planeaba su boda, de que su prometido le era infiel con otro hombre.

“Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrar su sexualidad”, comentó la actriz.

Marcela Posada es reconocida por interpretar el papel de 'La jirafa' en 'Betty la fea'.

Aunque no reveló el nombre, mencionó que esta relación había sido una de las más largas que había tenido, “esta persona viajaba mucho, pero después me di cuenta de que en cada ciudad tenía una novia”.

Pero lo que más conmocionó a Marcela Posada no fue eso, ya que después de darle seguimiento en las redes sociales se dio cuenta de que esta persona mantenía relaciones homosexuales.

La actriz aseguró que ese momento fue bastante complicado pues “con esa persona yo me iba a casar, gracias a Dios, me di cuenta de las cosas que pasaron y no me casé”.

También aseguró que comenzó a notar comportamientos “de mujer” en esta persona y descubrió que tenía redes sociales con personas gay y que a ella la tenía bloqueada.

La actriz es recordada por su participación como ‘La Jirafa’ en Betty, la fea y que la hizo una de las más queridas por los televidentes; también participó en otras novelas y series como El man, es Germán, Enfermeras y En los tacones de Eva.

Marcela Posada afirma que tiene más de 10 años de estar soltera.

Muy pocas veces, la actriz ha hablado de su vida amorosa, pues en las entrevistas que ha concebido sobre el tema cuenta que no le ha ido muy bien y por eso lleva más de 10 años soltera.

Muchos de sus seguidores le han preguntado sobre su vida sentimental, en las historias de Instagram uno de ellos le preguntó “¿por qué te da miedo enamorarte?”.

Frente a esa pregunta la actriz aseguró: “Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, deje así. Así me quedé, solita, pero feliz”.

Por otro lado, una nueva precuela sobre la famosa novela Betty la fea estará por estrenarse en la plataforma de streaming Amazon Prime donde Marcela Posada nuevamente le dará vida a Sandra Patiño, tras 22 años después del éxito mundial.