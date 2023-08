Luis Fonsi recibe duras críticas por supuestas indirectas a Adamari López en su nueva canción

El reconocido cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, ha sido objeto de diversas críticas por parte de usuarios en línea, quienes especulan que su próxima canción titulada “Pasa la página” está dirigida a su exesposa, Adamari López.

Fonsi compartió un adelanto de la canción a través de un breve video en su cuenta oficial de Instagram, lo que generó un debate entre sus seguidores acerca de la posible inspiración detrás de la letra. La relación pasada entre el cantante y la presentadora Adamari López ha sido objeto de atención mediática, lo que ha llevado a algunos a interpretar el título y el contenido de la canción como una referencia a su relación pasada.

Aunque el artista no ha confirmado ni negado estas especulaciones, la intrigante pista ha generado un considerable revuelo entre sus seguidores y en la comunidad en línea en general.

“Pasa la página, no eres la víctima, pa’ que te quieran no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”, dice en la canción.

Al escuchar parte de la letra de la canción, varios seguidores de la expareja criticaron fuertemente al cantante.

“Me perdiste como fan. Sé un caballero, llevan años separados”, “qué necesidad de revivirlo. No apoyo esto ni por chisme”, “Oye Fonsi ella hace años que te superó, pasa la página”, “Deberías de pasarla tú, querido”.

“Qué triste que hagas una canción así”, “cuando uno está apagado saca este tipo de canciones”, “Quizá todo sea una coincidencia, si eso debe ser pura casualidad”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Por qué las personas asumieron que el tema tiene dedicatoria? Copiado!

En enero de este mismo año, durante su participación en el reality La casa de los famosos, producido por Telemundo, Adamari López abordó abiertamente su relación con Luis Fonsi y compartió que la separación con el afamado intérprete de Despacito fue extremadamente dolorosa.

Durante el programa, López expresó: “(Fonsi) Me ayudó a superar muchas cosas, pero también me ocasionó un dolor muy grande, el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar la relación”.

Luis Fonsi y Adamari López contrajeron matrimonio en el año 2006 después de un largo noviazgo. Sin embargo, la relación matrimonial llegó a su fin tres años después, en medio de intensas especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Fonsi.

El momento de la separación fue particularmente difícil para Adamari, ya que estaba enfrentando una lucha contra el cáncer de mama en aquel período de su vida. La combinación de estos desafíos personales hizo que el proceso de separación fuera aún más complicado para la reconocida presentadora.

