Laura Ortega habla de su novio Fernán Faerrón: ‘Su personalidad me flechó’

Uno de los noviazgos más mediáticos y comentados de las últimas semanas es el de la cantante y creadora de contenido Laura Ortega, con el recién fichado jugador del Club Sport Herediano, Fernán Faerrón. Sus seguidores y curiosos se han mantenido atentos a sus diferentes posteos para ver el avance de la relación, de la que se empezó a dar pistas a través de los comentarios que se hacían los jóvenes en sus diferentes publicaciones y de algunas apariciones en público.

Con el paso de los días, las muestras de afecto en las plataformas sociales evidenciaban cada vez más su amor. Laura Ortega conversó con La Nación acerca de este romance en el que, asegura, no interfiere el que sean dos figuras tan expuestas.

Con esta imagen Laura Ortega oficializó su relación con Fernán Faerrón. Foto: Instagram

Antes de conocer la historia en la voz de la expresentadora de televisión, repasamos cómo las redes sociales fueron testigos del nacimiento de la relación que suma mes y medio.

La primera declaración fue la de Fernán, de 22 años. “Definitivamente lo mejor que me ha dejado este 2022. Feliz y agradecido de haber encontrado la mujer de mis sueños. Sos perfecta en todos los sentidos”, escribió el futbolista en una publicación de Instagram el 2 de enero, el texto está acompañado de una serie de fotografías en las que aparecen él y su novia Laura Ortega.

La relación de la expresentadora de Repretel con el deportista ha despertado mucho interés y cada vez que aparece alguna novedad la respuesta son decenas de comentarios. Muchos de ellos de apoyo.

Esta fue la primera foto que compartió Fernán Faerrón junto a Laura Ortega. En el posteo escribió que su novia fue lo mejor que le dejó el 2022. Foto: Instagram

Desde que empezó a hablarse de una relación entre ellos, los ojos se posaron sobre ambos. Principalmente porque Laura Ortega es una de las figuras costarricenses más notorias de las redes sociales. Ella suma 247.000 seguidores en Instagram y 251.000 en Tiktok, red social en la que algunos de sus videos superan 1,7 millones de reproducciones. En esta plataforma la expresentadora se ha acercado más a las personas, quienes la apoyan y se ríen con su humor, ocurrencias y agradecen su naturalidad para hablar de todo tipo de temas.

Fue justamente en TikTok donde Laura mostró un poco más de su vínculo con Fernán y causó sensación. En un video él aparece y de fondo suena el tema Big Boy (gran chico) de Sza. En la grabación se ve evidentemente la gran altura del jugador, quien rodea con sus brazos a su novia. El clip, del 11 de enero, suma más de 152.000 reproducciones y muchos mensajes para la pareja.

El día 25 fue Laura quien compartió en Instagram la primera foto junto a Fernán, lo que muchos catalogaron como oficializar la relación. Su posteo suma cerca de 16.000 me gusta y decenas de comentarios, entre ellos un “Te amo” del futbolista.

Este viernes 27, cuando Herediano presentó a Fernán co su nuevo jugador, Laura estuvo acompañándolo.

Pero, más allá de lo que se ve en las redes sociales, ¿cuál es la historia de esta relación? Ortega nos lo contó.

Flechazo Copiado!

Laura Ortega comentó que fue un amigo en común quien los presentó a ella y a Fernán. Desde el primer momento ella se sintió atraída.

“Lo vi y me pareció guapísimo”, confió, aunque asegura que la atracción fue más allá de lo físico.

“Su personalidad fue lo que me flechó: es muy caballeroso, detallista, seguro de sí mismo, sumamente gracioso y me hace sentir protegida y en casa”, detalló Ortega, de 28 años.

Acerca de lo visible que es su noviazgo debido a la presencia de ambos en redes sociales, y de cómo sobrelleva tanta exposición, Laura contó que “ser figura pública nunca le ha impedido ser feliz ni mostrarse tal cuál es”.

“Así que no me afecta en nada la exposición que reciba la relación. Siempre y cuando yo esté feliz y tranquila lo demás no importa”, aseveró la intérprete del tema Karma.

Ahora que Fernán iniciará una nueva etapa con el Herediano (antes jugo con Liga Deportiva Alajuelense), Laura dice sentirse muy orgullosa de él y además asegura estar muy emocionada de poder apoyarlo en este nuevo paso profesional en el que confía demostrará sus destrezas como deportista.

“Estoy segura de que le va a ir increíble”.

Igualmente, ella recibe apoyo de Faerrón en sus proyectos musicales. Detalla que su novio siempre le está sugiriendo ideas y que cuando ella se ha sentido “estancada o desmotivada”, él la insta a levantarse con más fuerza y a seguir cumpliendo sus sueños musicales.

Laura resaltó cómo se siente con este noviazgo. Según dijo, considera que las claves para que todo marche bien entre ella y su pareja son la comunicación y el respeto.

“Hasta el momento me he sentido muy feliz y, sobre todo, con mucha paz. Él saca mi mejor versión y me motiva a superarme cada día más y creo que eso no tiene precio”.