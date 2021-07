La modelo Laura Ortega debuta como cantante junto a Entrelíneas

Mau Madriz y Laura Ortega son amigos desde hace varios años. Él la impulsó a lanzarse como artista. Foto: Entrelíneas. (Cortesía Entrelíneas)

Al lado de Entrelíneas, una de las bandas costarricenses con más proyección de los últimos tiempos, la modelo e influencer tica Laura Ortega debutó como cantante.

Otro verano es el título del tema de la agrupación nacional, en el que Ortega tiene una participación. El tema es romántico, habla de esos amores de verano, apelando a la nostalgia de la juventud y a los recuerdos.

“A mí siempre me marcaron los amores de verano en la adolescencia, esos enamoramientos que nacían en un fin de semana de vacaciones, o en un paseo de verano con mis papás. Para mí era muy común tener un crush a primera vista en estas situaciones, tal vez de una niña o adolescente que también andaba paseando con su familia. Yo sabía que después del fin de semana era probable que no la volviera a ver nunca. Y de este sentimiento nació esta canción”, explicó Mau Madriz, líder de Entrelíneas.

Sobre la incorporación de Ortega al nuevo proyecto Madriz comentó: “Lau es una amiga que conocimos hace años y ya sabíamos que tenía una voz lindísima. Todos la conocen por el modelaje y sus redes sociales, pero casi nadie sabía que canta tan bien. Fue nuestro productor, Ale Fdz, quien ya con la canción terminada insistió en que una voz femenina haría una gran diferencia, y ahí nació la idea de proponerle a Lau su debut en un estudio de grabación”, comentó Madriz.

La relación de Ortega y Entrelíneas ya tiene su tiempo, la modelo fue actriz del video del tema Noches Buenas y desde hace cinco años la amistad se ha fortalecido hasta terminar en esta colaboración musical.

“Varias veces Mau me ha motivado e impulsado a cantar, siempre de maneras más informales, como en videos para Instagram. Me encanta cantar desde pequeña, pero siempre me había vencido el miedo de hacerlo profesionalmente”, explicó Ortega.

La nueva canción de Entrelíneas es una propuesta diferente a lo que, durante los últimos meses, ha venido trabajando la banda. Con el nuevo sencillo incursionan en sonidos más latinos, bailables y de fiesta.

Además de la participación de la modelo, quien fuera rostro del programa Batalla de talentos de Repretel, también fue parte del proyecto el músico Federico Miranda (Gandhi), quien grabó los ukuleles y Mario Álvarez en el bajo. Por su parte, Ale Fdz y Pablo Lacayo fueron los encargados de la producción.

La banda Entrelíneas se ha mantenido muy activa pese a la pandemia. Foto: Entrelíneas. (Cortesía Entrelíneas)

Entrelíneas está conformada por Mau Madriz (guitarra y voz), Pab Mejía (bajo), Juan Gnomo Arce (guitarra) y Marcos Novoa (batería).

A pesar de la llegada pandemia, la agrupación se ha mantenido trabajando de manera constante durante el último año y medio. Las labores de la banda se han dividido entre lanzamiento de videos y sencillos, así como la producción de TD Más Live Sessions, un álbum grabado en vivo que también fue transmitido como concierto virtual en radio, televisión y plataformas digitales.

Además, Entrelíneas participó en el Festival Viva la Música de La Nación.

[ (Videos) Repase aquí (y baile) la presentación completa de Entrelíneas en Viva la Música ]