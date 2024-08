Laura Bozzo revela su transformación antes de ‘La casa de los famosos All Stars’

La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo se sometió a una operación estética en preparación para su participación en la quinta edición del reality show de Telemundo La casa de los famosos All Stars en 2025. Bozzo aseguró que llegará con un nuevo rostro y afirmó: “Va a ser una locura total”.

En una reciente entrevista con el programa La mesa caliente, de la cadena Telemundo, la controversial conductora compartió con entusiasmo los detalles del tratamiento estético que se realizó en Perú.

“Aviso, ¡no me he cortado nada!”, aclaró Bozzo al panel de presentadoras. “Es un tratamiento rejuvenecedor donde te inyectan colágeno para activar”, explicó, indicando que los resultados se notarían en una o dos semanas.

Según comentó la cuarta finalista del reality show Gran Hermano VIP 8, grabado en España, el tratamiento fue para levantar el rostro. “Me puse hilos debajo de la piel que levantan el rostro. Como verán, no tengo ni una sola arruga en la frente”.

Una presentadora le preguntó si notaba la diferencia antes y después del procedimiento, a lo que Bozzo respondió: “Totalmente. Tenía los ojos muy caídos; los veía envejecidos y dije: ‘Esto está horrible, horroroso’”. Sobre si fue dolorosa la operación, confesó: “Un poco. Solo usé anestesia local”.

Bozzo también se realizó un tratamiento dental y señaló que en la segunda parte de la operación se hará algunos cortes en la cara. “Eso de cambiarse la cara y parecer otra persona me parece horrible, no me gusta”.

“No sientan que los años las van a acabar. Hay que ponerle vida a los años”, concluyó Bozzo entre halagos.

