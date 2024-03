Laura Bozzo explota en el primer capítulo de ‘MasterChef Celebrity’

La presentadora de televisión Laura Bozzo tuvo un comienzo explosivo en el arranque de la cuarta temporada del programa mexicano MasterChef Celebrity. Tal y como se mostró en sus programas anteriores y desde el primer minuto, la peruana exhibió su controversial personalidad hasta el punto de ya tener desacuerdos con la producción y las reglas.

“No cocino”, “Váyanse al carajo”, son algunas frases dichas por la conductora que, según un pequeño adelanto que se pudo ver en redes sociales, causaron controversia entre los participantes y los jueces.

Incluso se puede observar a algunos compañeros de la famosa sorprendidos por su actitud, ya que, como se adelantó, la cocina no será el primer obstáculo para las celebridades, sino su personalidad.

En una entrevista con el medio El Universal, Laura Bozzo señaló que estar en este programa culinario es un reto para ella porque no se considera buena cocinera, pero afirmó que tiene una madre y una abuela que eran las mejores en esta disciplina.

“Una de las razones que me llevaron a participar aquí fue para rendirle homenaje a mi madre, ya que en su momento no fui la alumna que ella hubiera querido que fuera en la cocina, pero ahora me voy a liberar de esa carga y le voy a demostrar que soy la mejor”, expresó.

A la controvertida conductora de programas se le vio en diferentes reality shows como La casa de los famosos de Telemundo y en 2023 en el Gran hermano VIP en España, donde estuvo cinco meses.

“No soy exclusiva de una cadena televisiva, trabajo en Telecinco, participo en programas de Telemundo y Azteca”, explicó la peruana.

Adelantó que para el mes de mayo estrenará un nuevo programa con testimonios de personas que compartirán sus problemas y con panelistas, pero con una reestructuración y modernización.

Ella se considera una persona profesional que no guarda rencores hacia nadie, así que afirmó que obedecerá las órdenes que le den ahora en Azteca, durante su participación en el programa de cocina.

Además, también está preparando un documental que incluirá toda la historia de su vida, con grabaciones en México, Perú y España, donde aparecerá su expareja Cristian Zuárez, con quien asegura tener una buena relación.

