Laura Bozzo revela el síndrome que padece: ‘Por eso tengo tantas desgracias en mi vida’

La famosa presentadora Laura Bozzo, de 70 años, reveló que padece el síndrome de Peter Pan y que debido a esto ella se comporta “como niña”. En entrevista con People en Español, la peruana confió que, por esta razón, tiene una personalidad tan marcada y jovial. Sin embargo, no expresó que esto fuera del todo bueno.

El síndrome de Peter Pan es psicológicamente definido “como aquella manifestación de la personalidad en la que personas adultas se comportan como infantes o adolescentes sin asumir las responsabilidades de la vida adulta”, reseña ITAE psicología.

Fue justamente de esto que habló Bozzo, quien hace algunos meses se ganó el corazón de la audiencia tras su paso por la Casa de los famosos.

Laura Bozzo, de 70 años, comentó que nunca ha asumido responsabilidades adultas debido al síndrome de Peter Pan. Foto: Instagram

“No es broma, he tenido siempre un síndrome que es el síndrome de Peter Pan. Yo me siento niña, no maduro, por eso tengo tantas desgracias en mi vida que no he sabido manejar: soy irresponsable, firmo contratos sin leerlos”, aseveró en la entrevista con People en Español.

Famosa por su frase “qué pase el desgraciado”, dicha en su programa Laura en América, la conductora agregó que cuando estuvo casada era el padre de sus hijas quien se hacía cargo de todo, pues ella nunca ha asumido la realidad de adulta porque “me siento niña”.

Según Bozzo, su forma de ser le ha permitido ser cercana a un público joven.

“Siempre la he tenido (la cercanía) con la gente mayor, pero hoy mi público tiene 12, 13, 14 años y me dicen la tía momia, la tía loca. Empatizo muchísimo con los niños, con los adolescentes, es como que encajo”, añadió durante la conversación.

Por ahora, Laura, quien denunció que hace varios días intentaron asaltarla cuando iba con su chófer camino a Acapulco, México, afirma que tiene en mente nuevos proyectos, entre ellos uno nacido en su corazón y con el que quiere mostrar la realidad que viven muchas personas “en la frontera”.