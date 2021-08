La reina Isabel se prepara legalmente para protegerse de revelaciones de Enrique y Meghan

La reina Isabel no esá dispuesta a "recibir otro golpe bajo", según fuentes cercanas a la realiza.Foto: AFP (TOLGA AKMEN/AFP)

La reina Isabel II no estaría dispuesta a llevarse una sorpresa más relacionada con el príncipe Enrique y Meghan Markle y las revelaciones que la pareja pueda hacer sobre sus vivencias con la familia real.

Por ese motivo, según reportan medios británicos, la monarca ya se estaría asesorando legalmente para evitar momentos desagradables.

Tras el anuncio de que Enrique publicará un libro con sus memorias en 2022 y tras la polémica entrevista que los duques de Sussex dieron a Oprah Winfrey, la reina se estaría preparando. Así lo hizo saber a The Sun una fuente cercana a la monarca.

“La sensación, que viene desde arriba, es que ya es suficiente… Hay un límite en cuánto qué más se aceptará”, detalla la fuente.

Este acercamiento con expertos legales pretende, además, hacerle saber a Meghan y Enrique que se están tomando medidas.

“Están consiguiendo abogados. Enrique y Meghan serán conscientes y sabrán que no se tolerarán los ataques repetidos”, agregó la fuente.

El equipo de abogados cercanos a la reina estaría asesorándose con firmas experimentadas en casos de difamación y privacidad. Esto como medida preventiva.

“Sobre todo para estar listos por si alguien fuera nombrado en el libro (de memorias del príncipe Enrique) y acusado directamente de algo. Esto podría ser una difamación y, además, violar sus derechos a una vida familiar privada”, dijo la misma fuente, replica Quién.

Entre los planes y medidas de contingencia se está considerando enviar una advertencia a la editorial Penguin Random House, encargada de la publicación del libro el próximo año, informa Page Six.

“Existe la preocupación de que el público estadounidense se esté creyendo lo que dicen Harry y Meghan”, finalizó la fuente.

En julio, Enrique se refirió al libro que estaba escribiendo, ejemplar por el que aparentemente habría recibido $20 millones de adelanto.

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, comentó Enrique en aquella ocasión.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, agregó el príncipe.