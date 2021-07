Familia real “conmocionada” por las memorias que está escribiendo el príncipe Enrique

Nuevamente el príncipe Enrique protagoniza una situación que incomoda a la familia real. Foto: AFP (ANDREW MILLIGAN/AFP)

El príncipe Enrique -y de rebote a su esposa Meghan Markle- son protagonistas de una nueva polémica. Esta vez, trascendió que el duque de Sussex está escribiendo sus memorias en colaboración con el escritor J. R. Moehringer y la editorial Penguin Random House.

Daily Mail, incluso, reveló que el hijo de Diana ya habría recibido unos $20 millones de adelanto.

La noticia, según Daily Mail y The Sun, habría molestado a la realeza británica porque se enteraron del libro muy poco antes de que la noticia trascendiera a los medios. Además, la Corona estaría muy preocupada, porque esta vez no saben qué esperar de lo que Enrique, de 36 años, revelará en las páginas del escrito, que verá la luz a finales del 2022.

La editorial emitió un comunicado en el que mencionan que el príncipe “ofrecerá un retrato personal honesto y cautivador, uno que muestre a los lectores que detrás de todo lo que creen saber se encuentra una historia humana inspiradora, valiente y edificante”.

Sobre el libro el príncipe también dio su versión, a través de la página web de la Fundación Archewell.

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”.

La Casa Real reacciona

Tras todo lo ocurrido con Enrique y su esposa Meghan, quienes renunciaron a la familia real británica y concedieron una explosiva entrevista a Oprah Winfrey, era probable que la noticia de que el príncipe está escribiendo “lo que ha aprendido a lo largo de su vida” caería como balde de agua helada a los Windsor.

Una fuente cercana al castillo de Buckingham dijo al medio Us que “la familia real está conmocionada por el libro”. Además, según la revista Quién, “el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo están considerablemente preocupados por lo que Enrique revele en sus memorias”.

Pero la casa real no es la única en reaccionar. Personas especializadas en temas reales ya alzaron la voz y, cómo es común, le han achacado responsabilidades a Meghan Markle.

“Será un libro de Enrique, escrito por Meghan”, dijo otra fuente, que asegura hay una molestia constante cuando se trata de alguna novedad relacionada con los duques de Sussex.

“Creo que todos están cansados de estar enojados cuando se trata de esos dos (Enrique y Meghan). Han pasado los últimos 18 meses haciendo todo lo que le prometieron a Su Majestad que no harían: ganarse la vida con sus vidas anteriores y su estatus como miembros de la Familia Real. Es deprimentemente predecible”, replica Quién, medio que reitera la molestia colectiva ante la desconsideración de no avisar con tiempo a la familia real sobre el escrito, ni siquiera recientemente, cuando el príncipe acudió a Reino Unido a la develación de la estatua en honor a su madre, la princesa Diana.

Por otro lado, expertos en realeza ven venir un contenido que será “más de lo mismo”. Richard Fitzwilliams, conocido experto en temas de monarquía, dijo al sitio MailOnline que el príncipe aprovecha toda la exposición mediática para “sacar sus demonios”.

“… Todavía se ven a sí mismos como víctimas, espero que sea constructivo (el libro) y no dé lugar a más revelaciones que dañen a su familia…. Es difícil ver exactamente lo que quieren Enrique y Meghan y es posible que no lo sepamos hasta que veamos qué va a incluir en las memorias (...)”, recogió Quién.