Kimberly Loaiza pierde el pasaporte en otro país, ¿qué hacer si a usted le pasa lo mismo?

La presentadora de televisión, Kimberly Loaiza, reveló a sus seguidores de Instagram que perdió el pasaporte cuando arribó a Panamá, en un viaje “fugaz” junto a dos amigas.

“Perdí mi pasaporte, no me pierdo sola porque no puedo, me da risa porque no lo puedo creer”, comentó la Loaiza en sus historias.

Kimberly dijo que al momento de perder el documento estaba muy cansada porque el vuelo “se me atrasó cinco horas”. “Ya estaba muerta y se me cayó seguro”, mencionó.

Después subió a Instagram otra historia en que la mostró que recuperó el pasaporte, pues lo dejó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen luego de pasar por los controles.

¿Qué hacer si se le pierde su pasaporte en otro país? Copiado!

Perder el pasaporte es una de las posibilidades en todo viaje, pues es un documento pequeño y, tal como la figura de televisión, muchas veces los viajeros están agotados o enfocados en llegar rápido a su destino.

El mismo documento estipula en la parte interior de la carátula que en caso de hurto, robo, pérdida, extravío o destrucción “el titular debe informarlo inmediatamente a la Dirección General de Migración y Extranjería o al Consulado de Costa Rica en el lugar donde se hallare”.

De esa manera, la oficina representante se encargará de generar el permiso para que el costarricense pueda regresar a su país y solicitar un nuevo pasaporte, no sin antes interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Ante una consulta de La Nación, el departamento de prensa de la Dirección de Migración y Extranjería, destacó que si el pasaporte se pierde o sufre algún daño el nacional debe presentar una declaración jurada protocolizada a las oficinas de Migración.

Por otro lado, según el departamento, si el pasaporte se pierde en el extranjero el titular debe presentar la denuncia que interpuso en el país donde se perdió el documento, así como su copia. Finalmente, el costarricense continúa el proceso regular de solicitud de pasaporte.