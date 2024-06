Kevin Hart vuelve a vacacionar en Costa Rica

Por tercera ocasión, el actor y comediante estadounidense Kevin Hart escogió Costa Rica para tomar unas vacaciones. A pesar de que no ha compartido imágenes en sus redes sociales, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó a La Nación que el famoso ingresó al país desde el lunes 17 de junio.

El año pasado, en este mismo mes, la estrella de Jumanji también vacacionó en el país. En esa oportunidad compartió cinco fotografías con su familia en distintos entornos, como una piscina, una playa, un río y hasta un canopy, siempre en compañía de sus hijos y de su esposa, Eniko Hart.

En una de las imágenes que compartió, donde aparece con un atardecer de fondo, escribió: “Una foto vale más que mil palabras”.

Hart es reconocido por sus papeles en películas como Scary Movie, The 40-Year-Old Virgin, Death at a Funeral y Little Fockers. La primera vez que visitó Costa Rica fue en 2015, cuando permaneció en suelo tico durante cinco días.

En cuanto a sus más recientes vacaciones, todavía no se ha registrado su salida del país. El comediante cumplirá 45 años el 6 de julio, por lo que podría celebrarlos en Costa Rica.

