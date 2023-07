Kevin Hart quedó enamorado del agua de sapo en sus vacaciones por Costa Rica

El actor estadounidense Kevin Hart es una persona muy amable, educada y, por supuesto, divertida, según lo describió la chef costarricense Paola Espinoza. Ella tuvo el honor de atender a Hart, a su familia y acompañantes durante su tiempo de vacaciones en Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas.

Hart, reconocido por sus papeles en películas como Jumanji, Scary Movie, The 40-Year-Old Virgin, Death at a Funeral y Little Fockers, llegó a Costa Rica el 22 de junio y se fue del país el 28.

La chef Paola Espinoza ha atendido en su trabajo a muchas celebridades. Hace unos días fue la encargada de cocinar para el actor Kevin Hart. (Cortesía)

Espinoza es una chef personal que, constantemente, es contratada en Santa Teresa para cocinar para las celebridades que visitan el lugar. Ella estudió en el Instituto Nacional de Aprendizaje y desde hace casi cuatro años se mudó con su familia a esta playa nacional debido al trabajo de su esposo. Allí, se encargó de promocionar sus servicios culinarios.

Por su buena sazón y su experiencia en la atención del cliente, Espinoza fue contratada por Casa Teresa, una de las exclusivas estancias en la comunidad. En esta oportunidad, ella se encargó de la comida que Hart y su grupo iban a degustar durante su paso por el lugar.

Cuando se enteró de quién era su cliente, Espinoza se puso manos a la obra para preparar un menú especial y sorprendente.

“Trabajamos con varios días de anticipación. Seguimos un protocolo en el que tenemos en cuenta el número de personas, restricciones alimentarias y también estudiamos sus gustos, especialmente si son personas conocidas. A partir de ahí, comienzo a trabajar en un menú para sorprenderlos”, explicó.

La chef Paola Espinoza estudió en el Instituto Nacional de Aprendizaje, pero también ha llevado cursos con Isabel Campabadal, su gran inspiración en la cocina. (Cortesía)

Por lo general, a la chef le gusta mostrar la idiosincrasia de Costa Rica a partir de su gastronomía, por lo que se esfuerza en presentar a sus clientes platos ticos. Para lograrlo, busca el apoyo de artesanos y productores locales, para darle todavía un sabor más especial.

El agua de sapo, su favorita Copiado!

El menú que Kevin Hart y acompañantes probaron estuvo lleno de comida caribeña, que es la especialidad de la chef. “Fue un menú con mucho sabor costarricense. Presenté el pejibaye en algunas comidas e incluso preparé un ceviche. También les ofrecimos pollo caribeño acompañado por patacones, ensalada criolla y fruta de pan”, explicó la cocinera.

A Espinoza le gustó, especialmente, que una persona que acompañó a Hart -que tenía raíces jamaiquinas-, se emocionó al probar la fruta de pan, ya que le contó a la chef que tenía muchos años de no comerla.

“No comieron muchos postres porque no suelen consumir dulces, pero les horneamos queque de banano y de naranja, así como helados de guanábana. Son personas muy saludables, incluso había veganos”, recordó la chef.

En sus redes sociales, el actor Kevin Hart ha compartido imágenes de sus vacaciones en Costa Rica. (Instagram)

La alimentación de Kevin se basa principalmente en proteínas. “Come mucho pollo, espinacas y claras de huevo”, agregó Espinoza.

Algo que sorprendió de manera muy positiva a esta profesional de la gastronomía -que tiene como gran referente a la chef Isabel Campabadal-, fue que todo el grupo quedó encantado con la famosa agua de sapo o hiel, como también se le conoce.

Esta bebida sirvió para refrescarlos a todos en estos días calurosos .

“Lo bautizaron como frog juice. Me pedían que siempre hubiera hiel en la refrigeradora. También tomaron mucha agua de pipa”, agregó la chef.

Finalmente, Espinoza atendió a Hart y a su grupo durante siete días. “Atender a personas durante tanto tiempo requiere de creatividad, conocimiento y un excelente equipo de trabajo. Las personas que trabajan conmigo son talentosas y están comprometidas en hacer las cosas bien”, finalizó la chef.