La modelo se arrepiente de haber posado desnuda cuando solo tenía 15 años. “No dejaría que mi hija lo hiciera ahora. La miro y pensar que yo estaba haciendo toples a su edad.¡Es una locura!”, reveló a la NBC. Unos años antes había dicho a la revista Vanity Fair: “Ahora veo a una chica de 16 años, y pedirle que se quite la ropa sería muy raro. Pero me dijeron: ‘Si no lo haces no te volveremos a fichar’. Así que me encerré en el baño a llorar y luego salí y lo hice”.