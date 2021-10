Karina Ramos nominada como ‘influencer’ del año en los People’s Choice Awards 2021

A inicios de este 2021, Karina Ramos se incorporó al programa de Telehit 'Qué News'.

Si hay algo que Karina Ramos puede decir del 2021, es que este ha sido su año. Todavía faltan poco más de dos meses para que termine y las buenas noticias no dejan de llegar.

Este miércoles E! Entertainment anunció a los nominados a los People’s Choice Awards y en una de las categorías figura el nombre de la modelo y presentadora costarricense.

Se trata de la categoría “Influencer latina del año”, en la que compite con siete personalidades más de la región, donde destacan Kunno (México), Alex Tienda (México), Calle y Poché (Colombia), Sebastián Villalobos (Colombia), Daniela Nicolás (Chile), Santi Maratea (Argentina) y Carolina Dementiev (Panamá).

“Para mí el simple hecho de estar nominada, de estar en el mapa, de que sepan quien soy, es el premio más grande que he recibido este año. Yo me enteré hace como un mes y yo decía: ‘no me voy a ilusionar, porque luego qué pasa si lo cancelan, o si cambian de opinión’, entonces estaba muy nerviosa y me daba miedo ilusionarme y que luego no terminara de encajar, pero cuando me hicieron la llamada oficial se me salían las lágrimas. Ni siquiera tengo palabras para describir esta emoción”, dice entre risas.

La también empresaria, de 28 años, asegura que es una mujer que siempre se propone metas y lucha por alcanzarlas, sin embargo, confiesa que esta nominación nunca estuvo entre sus planes.

No obstante, tiene claro que si está allí es porque algo ha hecho bien en sus redes sociales, principalmente Instagram, donde ya suma 770 mil seguidores.

“Las redes sociales son una gran parte de mi vida y no solo porque es mi trabajo, sino porque me gusta y disfruto mucho grabar y hacer fotos, además de que en los últimos años he intentado construir un tipo de contenido que aporte algo, no solo compartir mi día a día, sino nunca perder esa parte de motivación que tanto me gusta compartir y creo que a la gente le ha gustado”, dice.

Eso sí, la Miss Costa Rica 2014 es consciente que las redes sociales la han ayudado a crecer y reconoce que “metí las patas muchísimas veces” y eso le ayudó a “comprender la gran responsabilidad que tengo”.

Con solo la nominación, Karina Ramos ya se siente granadora. (Cortesía Karina Ramos para LN.)

Por ello, ahora dejó de enfocarse en ganar seguidores, de ver las redes sociales como una plataforma de exposición o de promocionar productos en los que no cree o que no van con ella.

“Empecé a cuidar mi contenido muchísimo más, empecé a cuidarme yo muchísimo más y creo que es una gran responsabilidad llegarle a tantas personas, para mí lo importante es el mensaje. Y lo que ven de mí es lo que soy, soy la real, yo no intento ser un personaje porque yo misma he visto personas en redes sociales que me trasmiten una cosa y cuando los conozco en persona me trasmiten otra, y porque yo lo he visto procuro no hacerlo, trato de ser la misma persona siempre”, afirma.

La presentadora de Telehit ahora está más convencida que nunca de que hay que esforzarse por alcanzar las metas, pues “las ganas no te van a llevar a ningún lugar. Hay que trabajar duro, hay que buscar diferentes maneras para poder alcanzar nuestros sueños”.

“Creo que eso es algo que a mí me ha caracterizado siempre, yo no me quedo quieta. Siempre he sido muy enfocada y a pesar de que más de una vez las cosas no han salido como yo he querido no me detengo, y creo que eso es muy importante para salir adelante”, asegura.

Las votaciones estarán abiertas desde este miércoles 27 de octubre y durante todo el mes de noviembre, por lo que Karina advierte que estará haciendo “mucho, pero mucho spam en redes sociales para que me ayuden con los votos”.

Para apoyar a la costarricense, los seguidores pueden ingresar al sitio web de los People’s Choice Awards y seleccionar la categoría Influencer Latino del 2021. Por día, se pueden otorgar hasta 25 votos.

La gala tendrá lugar el próximo 7 de diciembre desde el Barker Hangar en Santa Monica, California y será trasmitida por E! Entertainment.