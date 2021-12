Karina Ramos afirma seguir siendo acosada por sujeto al que no han logrado notificarle denuncia

El temor y la angustia que Karina Ramos Leitón sentía hasta hace un par de meses atrás debido al supuesto acoso de un sujeto en redes sociales, se transformaron en molestia y frustración.

La modelo y presentadora de 28 años asegura que por más esfuerzos que ha hecho para dejar de recibir mensajes en redes sociales y llamadas en su academia por parte del hombre, hasta ahora no han surtido efecto.

“Siento mucho enojo, estoy furiosa y harta de que esto no pare. Ya se le ha pedido que se aleje pero esto sigue sucediendo, entonces lo que siento más que todo es desesperación. Antes estaba con un poco de miedo pero ahora estoy enojada porque parece que nada funciona: no funciona hablar con él, no funciona ignorarlo, no funciona bloquearlo, no funciona una denuncia (...). He puesto ya dos denuncias y seguimos sin escuchar a las autoridades, que no han resuelto nada y eso obviamente genera demasiada frustración”, afirmó.

Karina Ramos recibe mensajes del supuesto acosador desde el 2016. (Cortesía Karina Ramos para LN.)

La modelo interpuso por medio de su abogado, Federico Campos Calderón, una denuncia el pasado 5 de setiembre contra un sujeto de apellidos Zamora Fonseca, por el delito de coacción, estipulado en el artículo 193 del Código Penal. Este contempla penas de hasta dos años de prisión a quien “mediante amenazas graves o violencias físicas o morales compeliere a otro hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado”.

Actualmente dicha denuncia se encuentra en el Juzgado Contravencional de Escazú; sin embargo, según indicó el Poder Judicial, ante una consulta realizada por La Nación, “el procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes”.

No se notifica

Consultado al respecto, el representante legal de Karina Ramos, Federico Campos, detalló que el lío es que hasta ahora ha sido imposible notificar al sospechoso.

“Hay un problema con la notificación y eso es lo que nos ha atrasado, creo que por eso él ha seguido con esa conducta. En las direcciones que se han conseguido no ha sido posible localizarlo, entonces yo no sé si él se está escondiendo, si ha sido mala suerte, o mal trabajo de los notificadores, pero esa ha sido la razón por la que de alguna manera no se ha podido someter al proceso. Pero tenemos toda la fe en que en estos primeros días de enero ya sea localizado y notificado”, argumentó el abogado.

En ese sentido, Campos agregó que “el proceso para ella ha sido duro porque definitivamente está siendo sometida a un acoso constante, sistemático y eso a cualquier persona la desequilibra emocionalmente. Ser víctima de un acoso es algo sumamente difícil para muchas personas y en el caso de Karina no ha sido la excepción; la única forma de parar este asunto es que las autoridades judiciales tomen cartas en el asunto y ese es el propósito de la denuncia”.

Karina Ramos, de 28 años, es presentadora en Telehit desde este 2021.

De acuerdo con Karina, el acoso que recibe por parte del sospechoso ahora es a través de Twitter pues asegura que “ya de todos los otros medios lo he bloqueado tantas veces que seguro no puede hacer más perfiles falsos”.

“Yo espero que por favor las autoridades tomen las cartas en el asunto porque siempre vemos en las noticias cuando ya secuestraron, violaron o mataron a alguien y muchos de esos casos se podían evitar si este tipo de situaciones se tomaran en serio desde el principio. Yo algunos días estoy bien y otros mal porque cuando esta persona aparece me da demasiada cólera, pero me toca aprender a manejarlo, porque no hay ninguna solución visible en este momento”, lamentó Ramos.

Menos tolerante

La presentadora destacó que la situación por la que atraviesa desde inicios de este 2021 ha cambiado su actitud, al menos con algunas personas.

“Creo que me he vuelto un poco menos tolerante en estos últimos meses y ahora ante cualquier indicio de acoso respondo mucho más drástica y hasta agresiva porque no quiero que se me acerquen, que me hable gente que no quiero que me hable. O sea, uno tiene que aprender a respetar el espacio personal de las personas.

“Es que estoy tan enojada que a veces hay situaciones que tal vez no son para tanto y yo reacciono de una manera más a la defensiva, porque no quiero que me vuelva a pasar”, reveló.

Además de lidiar con el supuesto acosador, la presentadora de Telehit confiesa que con frecuencia debe aguantar algunos comentarios en sus redes sociales en los que la responsabilizan por la situación.

“Uno no puede culpar a la víctima, esto se trata de respeto y valores. El hecho de que una chica aparezca en una fotografía en traje de baño no le da derecho a nadie de perseguirla o de inventar cosas; yo he conocido seguidores que me escriben y que son muy respetuosos. Eso no puede ser una justificación”, reprochó.

La también empresaria decidió hacer pública la situación el pasado mes de julio, cuando publicó un video en su cuenta de Instagram por temor a que algo le pasara.

“Yo me estaba volviendo loca y dije: ‘lo único que queda por hacer es hacerlo público, porque yo ya no tengo más herramientas’. Es que ¿qué más puedo hacer?, no puedo hacer nada. Me siento incapaz de tomar alguna otra decisión que me pueda ayudar con esta situación. Lo único que puedo hacer es pedirle ayuda a la gente, que si alguien lo conoce que me ayuden a calmarlo o que, si algo me pasa, simplemente tengo a la gente de testigo”, dijo en aquel momento en entrevista con Viva.

Asimismo, detalló que los mensajes que recibía por parte del sospechoso eran agresivos: “Me insulta, me dice que no me va a dejar en paz hasta que me tenga, entonces son mensajes que al fin y al cabo uno no sabe hasta que punto puede tener una repercusión real, más allá de un mensaje”.

El sujeto le escribe en redes sociales a Karina Ramos desde el 2016, según confirmó la modelo.