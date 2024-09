Justin Timberlake es condenado a trabajos comunitarios por conducir ebrio

El cantante Justin Timberlake fue condenado el viernes 13 de setiembre por un tribunal del estado de Nueva York a realizar 25 horas de trabajo comunitario y pagar una multa de $500 tras admitir su culpabilidad por conducir en estado de ebriedad el pasado mes de junio.

“El Príncipe del pop” fue detenido el 18 de junio en la localidad de Sag Harbor, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York, por conducir “borracho” tras saltarse una señal de pare y salirse del carril por donde circulaba en su automóvil después de cenar con unos amigos.

Vestido con una chaqueta oscura y un collar de perlas, Timberlake admitió su culpabilidad ante el juez Carl Irace, del Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village, que instruyó el caso.

Además de realizar trabajo comunitario, Justin Timberlake aceptó pagar una multa de $500. (ROBYN BECK)

Como parte del acuerdo de culpabilidad, el cantante aceptó realizar 25 horas de trabajo comunitario y pagar una multa de $500, así como la suspensión de 90 días de su licencia de conducir en el estado de Nueva York, según el diario The New York Times.

De gira por Estados Unidos y Europa, esta era la primera vez que el cantante compareció en el tribunal personalmente -en agosto lo hizo por videoconferencia- desde que escuchó los cargos que pesaban sobre él tras pasar una noche en la comisaría cuando fue detenido en estado de ebriedad.

El oficial que le detuvo dijo que el intérprete de Selfish no se encontraba en condiciones de conducir, pese a que siempre sostuvo que solo había tomado un martini en el American Hotel durante la velada que pasó en compañía de unos amigos.

LEA MÁS: Justin Timberlake fue detenido por conducir bajo los efectos del licor

“Tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos, de su aliento emanaba un fuerte olor a bebida alcohólica, hablaba con lentitud, se tambaleaba y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas” que se le realizaron, reza el informe policial.

Decisión diferente

“Trato de comportarme de acuerdo a estándares muy altos. Este no fue el caso. Me encontré en una situación en la que podía haber tomado una decisión diferente”, dijo a la prensa fuera de la corte.

“Aunque solo hayas bebido una copa, no te pongas al volante de un auto, hay muchas alternativas”, aconsejó el cantante.

“Crecí en una ciudad pequeña por lo que puedo entender y comprender la tensión o la naturaleza única de lo que esto debe haber sido para la gente de Sag Harbor (...) Estoy muy agradecido, les doy las gracias”, dijo.

Sag Harbor es un pequeña localidad en los Hamptons, un destino favorito de ricos y famosos, situado en la península de Long Island, conocido por sus fiestas exclusivas y sus mansiones suntuosas.

El abogado de Timberlake, Edward Burke Jr, dijo que la estrella fue respetuosa durante su encuentro con la policía.

“Contrariamente a lo que se informó, (Timberlake) no estaba tomando las bebidas de otras personas, ni se le advirtió de antemano que no condujera, no fue grosero, no fue odioso, no fue beligerante. De hecho, fue educado y cooperativo”, dijo fuera del tribunal.

“Su declaración de hoy de un delito no penal reducido y enmendado, que es una infracción de tráfico, es consistente con estos hechos”, señaló pese a que hasta ahora había sostenido que su cliente no estaba ebrio y había pedido desestimar el caso por defectos de forma.