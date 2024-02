Jugadora Nikkole Teja se retira del fútbol para dedicarse a OnlyFans

Aunque había mucha expectativa por su llegada al club de fútbol femenino Puebla, lo cierto es que el camino de Nikkole Teja tomó un nuevo camino rápidamente.

La mediocampista estadounidense abandonó el club sin debutar (habían pasado 19 días de que se informó sobre su fichaje) y anunció, inmediatamente, su retiro del fútbol a los 24 años.

A sus 24 años Nikkole Teja decidió separarse del fútbol por problemas con el club de Puebla y más bien colgar los tacos y potenciar su cuenta de OnlyFans. Foto: GDA

Tras “colgar los tacos”, Teja avisó que se dedicaría a otros proyectos personales. Ahora se sabe que, entre sus nuevos objetivos, está potenciar su cuenta como creadora de contenido en OnlyFans, un popular sitio web para adultos en el que se vende contenido íntimo a cambio de una suscripción (no siempre el contenido es explícito, cabe aclarar).

Previo a su retiro, Nikkole Teja disputó 32 partidos con el Necaxa Femenil entre el 2022 y el 2023.

“He tomado la decisión no fácil de retirarme del fútbol profesional. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje y siempre me apoyaron. Me ayudaron en mis momentos más oscuros, pero también estuvieron allí en algunos de los mejores momentos de mi vida”, escribió Teja en su cuenta de Instagram cuando dijo que se apartaría del balompié.

Después de iniciar su carrera futbolística en Seattle, Nikkole Teja se mudó a México para perseguir su sueño de ser futbolista. (Instagram)

“Si esta es la única vida que viviré, estoy feliz de haber conocido y amado el fútbol. Si hay otra vida después de esta, espero encontrarla de nuevo y sentir que el fútbol también me ama. Llegué a este país sola (México), a los 18 años, sin conocer a nadie y sin hablar el idioma. Pero siempre tuve el sueño de jugar al fútbol profesionalmente y aquí pude lograrlo. No queda nada por demostrar a nadie más ni a mí misma”, agregó.

Entre su tiempo con el Necaxa Femenil y su fichaje con el Puebla Femenil, la jugadora se dedicó a vender contenido exclusivo para adultos en OnlyFans. “Abrí una cuenta en OnlyFans porque el público lo pedía”, admitió Nikkole Teja en una nota replicada por el diario español Marca.

Ella goza de gran popularidad, pues incluso tiene más de medio millón de seguidores en Instagram. Ahora, sus suscriptores de OnlyFans deben pagar $17.50 al mes para acceder a sus más de 70 fotos exclusivas y 20 videos publicados hasta ahora en su cuenta.