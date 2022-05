Johnny Depp vs. Amber Heard: Kate Moss desmintió que Depp la haya golpeado o empujado por las escaleras

“No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, así clara y directa fue la supermodelo Kate Moss durante su testimonio en el juicio que enfrenta a Johnny Depp y su exesposa Amber Heard.

En una de sus declaraciones Amber Heard había dicho que escuchó rumores sobre que Johnny había sido agresivo con su exnovia Kate Moss, incluso que la había empujado por unas escaleras. Esta fue una de las aseveraciones más fuertes de los últimos días, ya que Heard mencionó directamente a la modelo británica.

La modelo británica Kate Moss brindó su declaración jurada en el jucio de Johnny Depp contra Amber Heard de manera virtual. (EVELYN HOCKSTEIN/AFP)

[ ‘Team’ Johnny Depp o ‘team’ Amber Heard: ¿A quién apoyan los famosos? ]

Sin embargo, la propia Moss se encargó de desmentir esta declaración. La modelo, quien fue pareja de Depp entre 1994 y 1998, fue llamada como testigo al juicio que se realiza en el estado de Virginia, Estados Unidos. La británica subió al estrado de forma virtual desde Inglaterra este miércoles 25 de mayo.

El abogado de Depp le preguntó a Moss si Depp alguna vez la había empujado por las escaleras durante el curso de su relación. La respuesta contundente de Kate fue que no. Además, contó cómo sucedió el hecho al que Heard se refirió como una agresión.

De acuerdo con CNN la modelo testificó bajo juramento que el rumor no era cierto. Contó que cuando eran pareja ella y Depp fueron a Jamaica y que en un momento del viaje hubo una tormenta por la cual se mojaron unas escaleras y Moss cayó por ellas.

Johnny Depp vio cómo su exnovia Kate Moss afirmó que él nunca fue violento ni agresivo con ella. (EVELYN HOCKSTEIN/AFP)

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió antes que yo. Hubo una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, explicó tajantemente.

Los abogados de Heard no cuestionaron a la modelo.

Moss y Depp mantuvieron un noviazgo durante cuatro años pero se separaron en 1998. Años después la modelo habría dicho en una entrevista con Vanity Fair que extrañaba a Depp. “No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo. Y eso es lo que extrañé después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar. Y eso supuso para mí años y años de llanto”, dijo en esa ocasión.