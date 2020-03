La risueña cocinera dijo que desde hace unas semanas le venían ocurriendo “cosas negativas e inesperadas”. “Al tratar de ser ‘Super-Mujer’ a todo vapor; ahora soy ‘Mujer en Pausa’. Ahora ni sé cómo voy a hacer… Milagrosamente, hoy (el lunes) amanecí sin dolor y bien de ánimo. Mi papá no lo podía creer...ni yo. Me vinieron a visitar dos amigos médicos y me han ayudado a comprender mejor mi condición. Me duele casi todo el cuerpo...no por la caída, pero por no estar acostumbrada a arrastrarme por el piso. Hasta hoy (el lunes) comencé a usar muletas y eso hace que todo me duela también”, contó en su extenso mensaje.