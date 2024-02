Jeremy Renner canta y baila en anuncio del Super Bowl, luego de su grave accidente

Jeremy Renner canta, baila, celebra la vida y parte fresas en el aire con sus súperhabilidades. El intérprete de Hawkeye, personaje de Marvel, está de regreso luego de vivir críticos momentos cuando, en enero del 2023, fue atropellado por una máquina quitanieve.

Este domingo 11 de febrero, las 113 millones de personas que sintonizarán el Super Bowl verán el anuncio que protagoniza y en el que se ve cómo prepara una bebida que tiene como ingrediente principal una leche de almendras que, según contó a The Hollywood Reporter, tomó durante su recuperación.

Jeremy Renner se siente feliz, pues físicamente está volviendo a ser el que era antes del accidente. Foto: Archivo

El anunció se publicó recientemente, mostrando al Avenger teniendo sus propios “súperpoderes”. Mientras canta I Feel Good, de James Brown, prepara diferentes bebidas con la leche de almendras: se sube al desayunador a bailar y lanza patadas al aire demostrando su habilidad. En 30 segundos de comercial, Jeremy deja clara su nueva vida.

“Estoy volviendo a mi rutina”, dice el actor, luego de lanzar una cuchara de madera y abrir una caja de leche que cae sobre un tazón de cereal, que es el que le sirve a su hija Ava, de 10 años, y con quien se sienta a desayunar.

The Hollywood Reporter conversó con el actor, de 53 años, quien aseguró que este anuncio es “una representación de cómo se ha recuperado”.

“Hay una sinergia maravillosa con la marca de la leche de almendras: es algo que usé durante toda mi recuperación y ellos no lo sabían (cuando se le acercaron para hacer la publicidad)”, comentó en la entrevista con el medio estadounidense.

“Así es como tomo mis nutrientes y todos mis medicamentos. Para ser honesto, es lo único que realmente pongo en mi cuerpo, junto con los suplementos que uso en mis batidos de proteínas”, agregó.

Renner continuó diciendo que la campaña se basa en él como persona (no como personaje) y que es muy auténtica:

“No se trata de que yo tenga que desempeñar un papel, ni siquiera que Ava tenga que desempeñar un papel. Estos somos nosotros por la mañana. Fue una de las cosas más divertidas que pude hacer. Y es algo que mi hija y yo podemos llevar con nosotros”, contó.

Que Ava aparezca en el anuncio representa mucho para el actor. En la conversación, confió que cuando tenía decenas de huesos destrozados le hizo una promesa a la niña.

“Al principio le dije que me esperara, porque me vio destrozado con 38 huesos rotos. Le dije: “Si me esperas, te prometo que mejoraré”. Tenía alguien por quien mejorar: esta niña”.

Además, en la misma entrevista, el actor aseguró que si Marvel lo llamara estaría listo para interpretar nuevamente a Hawkeye.