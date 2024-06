Jennifer Segura toma batuta de ‘Buen Día’: ‘La propuesta de regresar a la tele me tomó por sorpresa’

“Mami, vea donde estoy”. Eso fue lo primero que Jennifer Segura pensó cuando comenzó a trabajar como la nueva jefa de información de Buen Día, la revista matutina de Teletica.

La periodista, de 33 años, nunca imaginó que en su camino se presentaría la oportunidad de trabajar en el programa que a su mamá, Maritza Zamora, tanto le gustaba; el mismo que Jennifer veía siendo niña y con el que creció.

“Yo admiraba muchísimo el proyecto y creo que eso es parte de la emoción que siento hoy. Y aunque mi mamá ya no me acompaña, es como decirle: ‘Mami, vea dónde estoy’.

Al final, la vida y Dios me trajeron aquí y quiero hacerlo pensando en esas mujeres que buscan ese contenido que les facilite la vida, que incluso les pueda salvar la vida a partir de un diagnóstico o de alguna cosa que se puedan enterar y que tal vez no saben. La verdad es un privilegio”, dice la comunicadora.

Segura asume el reto, luego de que Teletica anunciara la salida de los periodistas y presentadores Randall Salazar y Omar Cascante de Buen Día, como parte de un remozamiento del espacio y cuya nueva versión se podrá apreciar en el segundo semestre de este 2024.

Jennifer reconoce que este es un desafío muy grande; sin embargo, considera que a lo largo de su vida y trayectoria ha desarrollado talentos y habilidades que le serán de gran ayuda para esta nueva etapa en Teletica.

Jennifer Segura está muy agradecida de la oportunidad de trabajar en 'Buen Día', la revista matutina de Teletica. (Cortesía)

Además, no oculta su felicidad por asumir la revista, en la cual ha estado trabajando desde hace varios días. Asegura que no sabe cuál es el sentimiento que predomina en ella en este momento, pues se siente muy privilegiada, honrada, emocionada, agradecida y con “una responsabilidad enorme”, ya que considera que el programa tiene un impacto social muy importante.

La oportunidad de ser jefa de información de Buen Día llegó a Jennifer de forma inesperada, justo cuando consolidaba su carrera como comunicadora corporativa. Y aunque se sentía muy cómoda con lo que estaba haciendo a nivel empresarial, afirma que no le costó demasiado tomar la decisión de aceptar la propuesta, pues la pasión del “periodismo de calle” recorre sus venas.

“Yo, honestamente, todavía quería darle más espacio a esta parte corporativa regional que estaba llevando, y la verdad todo me tomó por sorpresa. Pero bueno, yo ponía este reto en la balanza y decía: ¿Qué pasa si digo que no y qué pasa si digo que sí? Y no, yo tenía que aceptar”, comentó.

“Yo tenía un ritual con mi mamá desde el colegio y era que cuando iba para un examen, ella encendía una velita, y entonces ahora era como: ‘Bueno, ma, ayúdeme a tomar la decisión correcta’ y estoy convencida de que este era el camino”, detalla.

Y añade: “Hay cosas que son inevitables y que Dios las tiene ahí para uno y cuando él manda uno dice: ‘vámonos’. No me esperaba esta propuesta, estaba creciendo en esta otra parte y no me costó tomar la decisión, pero si le soy muy honesta, me hubiera gustado tener a mi mamá cerca para preguntarle: ‘¿Qué hacemos?’ y tomar esa decisión juntas”.

De todas maneras, Jennifer comenta que volver a la televisión nunca estuvo fuera de sus planes, pero no pensó que iba a ser tan pronto.

Una carrera y muchas satisfacciones para Jennifer Segura

A inicios del 2022, Jennifer Segura tomó la decisión de renunciar a Repretel, televisora en la que trabajó por más de 10 años y en la que tuvo la oportunidad de desarrollar su carrera como periodista y presentadora. En aquel entonces, afirmó que necesitaba descansar, buscar nuevas oportunidades, nuevos retos y desarrollar habilidades diferentes.

Meses después, Segura se incorporó a Calle 7, que era la nueva propuesta informativa de Teletica; sin embargo, en diciembre de ese 2022, renunció para asumir un nuevo reto profesional en una empresa. Desde entonces, se mantuvo alejada de los medios.

Actualmente, Jennifer Segura está trabajando en la nueva propuesta que traerá a 'Buen día'.

“Yo a veces no soy consciente de muchas cosas que yo he hecho. Tengo 33 años y cuando yo vuelvo a ver atrás, toda la carrera periodística que yo he hecho, tantos años dedicada a esto, me acuerdo de esa chiquilla soñadora que yo era y digo: ‘juepucha, cómo hemos crecido’, y a veces uno tiene que darse la palmadita, agradecerle a Dios y seguir”, comenta.

Jennifer comenzó a trabajar como periodista en canal 13, cuando apenas tenía 18 años, y es enfática en decir: “A la televisión le debo mi carrera”.

Jennifer está segura que las diferentes situaciones laborales y personales que ha enfrentado la han hecho madurar de muchas maneras y, por ello, considera que esta oportunidad llegó en un momento de empoderamiento, en el que sabe cómo funcionan los medios y también las empresas.

“Me siento muy madura, tanto en liderazgo como en sensibilidad, como mujer y como ser humano. También es un momento en el que me siento empoderada y creo que también me he ido cultivando, buscando muchas herramientas más allá de la parte profesional que me han permitido gestionar muchas cosas que todos, como seres humanos, hemos tenido que ir pasando en la vida. Creo que Dios le pone a uno las cosas en el momento correcto y ahora me puso acá”, afirma.

Jennifer ya se integró al equipo de Buen Día y ha estado estudiando cómo funciona el programa, los cambios que van a aplicar y la nueva propuesta del espacio matutino.

“Viene con un surtido informativo y con contenido un poco más amplio y, pues, yo pienso mucho en qué le hubiera gustado ver a mi mamita, a esas mujeres en casa que están a esa hora disponibles. Estamos muy entusiasmados de ver cómo la van a recibir y, evidentemente, también creo que va a ser un espacio en el que ellas van a ser protagonistas del espacio”, adelanta.

Jennifer Segura fue periodista en 'Noticias Repretel' por más de 10 años.

Junto a Segura y Daniel Céspedes; Nancy Dobles y Natalia Monge serán las presentadoras del renovado Buen Día; mientras que el contenido estará a cargo de las periodistas Thais Alfaro, Francia Zabala, Katherine Ortega y Carolina Monge.

Sobre el equipo, que estará integrado en su mayoría por mujeres, afirma que es una “oportunidad de sororidad, de empoderarnos entre nosotras, de construirnos entre nosotras. No solo el equipo