J Balvin se burla de Nodal y el le responde: ‘No aprendiste con lo de Residente’

Christian Nodal y J Balvin protagonizaron una acalorada discusión en Instagram este miércoles 1.° de junio, luego de que Balvin publicara una fotografía en esa red social comparando su look con el nuevo color de cabello del mexicano.

“Encuentra las diferencias” escribió Balvin junto a la imagen, a lo que el intérprete de Adiós amor respondió con un contundente mensaje en el que aseguró que el artista urbano no tenía talento.

“Yo sí tengo talento y puedo cantar orgullosamente donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Y que tu foto la elegiste tú, la mía la subió la prensa”, escribió Nodal respondiendo a las diferencias que pidió Balvin.

Aunque parecía que el encontronazo terminaría ahí, el intérprete de Mi gente no se quedó callado y contestó a su rival con un golpe bajo, ya que subió un breve video en el que aparece con un tatuaje en la cara que dice “Belinda”, haciendo referencia a la reciente ruptura de la cantante con el intérprete de 23 años.

“La foto de ahorita se ve linda, es una foto linda, con una buena intención”, dice el video de Balvin. Más tarde, el reguetonero trató de terminar la pelea diciendo entre risas: “Ya, no más, esto sólo fue pa’ divertirme”, sin embargo, para ese momento ya había desatado la furia de Nodal, que grabó varias historias explicando a sus más de ocho millones de seguidores por qué considera una ofensa lo que el reguetonero está haciendo.

Entre otras cosas, Nodal dijo que el intérprete de Colores habla de problemas de salud mental, pero que es el primero en burlarse de los demás.

“Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la salud mental, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una situación muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas”, dijo el intérprete de Ya no somos ni seremos.

Además, Nodal dijo que como no era muy bueno hablando iba a componer una canción en honor a este pleito, en el que terminó mencionando a Residente.

“Voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche (miércoles) para este compa, que no ha aprendido. Te dio una patada Residente y yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas.

“Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria (...) ¿Quieres burlarte? ¿hacer reír a la gente? simplemente canta en un en vivo en tu Instagram carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces”, agregó.

Por último, el representante del género urbano aseguró no estar preocupado por la reacción de Nodal y hasta le recomendó hacer un tema romántico para que venda bien y rompa con todas las plataformas musicales.

El resultado fue Limón con sal, que desde este miércoles en la noche se encuentra en plataformas como Spotify y que, dicho sea de paso, Residente fue uno de los primeros en compartirla en redes sociales y etiquetar a Nodal.