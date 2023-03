Ibai Llanos, ‘streamer’ amigo de Piqué, canta canción de Shakira y Karol G ‘a todo pulmón’

El streamer español Ibai Llanos se sumó a quienes mostraron en redes sociales su gusto por el nuevo tema de Shakira y Karol G, en el que tocan temas de despecho relacionados con sus exrelaciones amorosas.

La canción, titulada TQG (Te Quedó Grande), fue lanzada el 24 de febrero por las colombianas, quienes colaboraron en este tema de empoderamiento femenino.

Llanos, además de compartir asiento con el exesposo de Shakira, Gerard Piqué, en la Kings League —liga de fútbol que crearon juntos— no solo comentó sobre la canción de “La Bichota” y Shakira, sino que la cantó “a todo pulmón”, justo como los fanáticos de las artistas.

Así se dejó ver en un video publicado por él mismo en su cuenta de TikTok, donde subió un extracto de un stream escuchando el tema, que es todo un éxito en las plataformas musicales.

Aunque no se sabe aún la canción completa, en medio de tarareos y frases entendibles, el español hizo público su amor por el tema. Por último, el creador de contenido aseguró que aunque no hizo un video reaccionando directamente al video y a la letra del sencillo, no deja de escuchar el tema desde que fue estrenado, el 24 de febrero.

Llanos publicó el audiovisual acompañado del texto: “Karol G y Shakira solo sacan temazos”. Anteriormente, el colega de Piqué reaccionó a la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, donde Shakira arremetió contra su expareja y su actual novia, Clara Chía.

En ese entonces, el youtuber declaro que la pieza musical era “un temazo” y realizó varias consignas sobre el exfutbolista; entre ellas “descanse en paz Gerard Piqué”.

TQG pertenece al álbum más reciente de la cantante nacida en Medellín, Mañana será bonito, en el que quiso tener a la intérprete de Hips don’t lie como coprotagonista.

