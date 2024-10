Hija de R. Kelly lo acusa de abusar de ella cuando era una niña

Una nueva acusación en contra del cantante y convicto R. Kelly salió a la luz. Se trata de su hija Buku Abi, quien afirmó en un nuevo documental sobre el artista, que fue abusada sexualmente por su padre.

En R. Kelly’s Karma: A Daughter’s Journey, que está disponible en TVEI Streaming Network, la joven de 26 años afirmó que los hechos sucedieron cuando ella tenía entre ocho y nueve años.

Joanne Kelly, nombre de pila de la hija del artista, confesó que en ese momento su vida cambió por completo. “Recuerdo despertarme y que él me estaba tocando. No sabía qué hacer, así que me quedé ahí acostada, fingí estar dormida", afirmó según una publicación del medio Infobae basado en una nota del USA Today.

Joanne explicó que no había revelado lo sucedido por miedo y porque su padre era “todo para ella”. Sin embargo, a los 10 años se lo contó a su madre Andrea Kelly quien interpuso la denuncia de abuso bajo un anónimo.

Ante estos señalamientos, la abogada del cantante emitió una declaración en su nombre en la cual rechaza la versión de Abi. Agregó que las acusaciones se habían investigado y que se declararon infundadas.

Actualmente el cantante cumple dos condenas por delitos sexuales, entre ellos por pornografía infantil. En el 2022 fue condenado a 30 años de prisión por tráfico sexual y crimen organizado. En el 2023 recibió otro castigo de 20 años por posesión de pornografía infantil y seducción de menores.

En el 2019 se estrenó el documental Sobreviviendo a R. Kelly donde varias víctimas narraron los abusos cometidos contra ellas por el artista.

LEA MÁS: R. Kelly, de la cima del R&B al juicio por abuso sexual