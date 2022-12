Hija de Jenni Rivera revela secreto que la cantante se llevó a la tumba

La hija de la conocida cantante regional Jenni Rivera, Jenicka López, de 25 años, aseguró en un episodio de su podcast en inglés Overcomfort with Jenicka López, que su madre se llevó un secreto muy importante a la tumba y que ella tuvo que hacer su propia investigación para descubrirlo.

De acuerdo con López, su madre nunca dijo que su padre, Juan López, no era su papá biológico, por lo que ella creció con una identidad que realmente no era la suya. “Siempre había rumores o cositas en mi familia, como un pequeño secreto, que uno de los hijos de mi madre no era hijo de su padre”, comentó. “Siempre he sido diferente a mis hermanos, ellos son muy extrovertidos, les gustan las mismas cosas… Siempre me sentí aparte. No me sentía bien”, aseguró López en el podcast.

Ante las sospechas que estos pensamientos produjeron en la joven, optó por hacerse una prueba de ADN con su hermano Johnny López y el resultado fue el que confirmó sus presentimientos.

“Johnny y yo nos hicimos la prueba del ADN. Resultó que somos medios hermanos. Lo que significa que no somos del mismo papá. En ese momento fue como ¡wow! Porque no tenía a mi mamá para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre”, mencionó la mujer.

Cuando se enteró que no era la hija biológica de Juan, la joven inició una investigación y poco tiempo después descubrió sus verdaderos orígenes. En apariencia, su padre biológico es de Puerto Rico y aunque López no dio más detalles sobre su progenitor, aseguró que no estableció una relación de padre e hija.

Asimismo, la joven comentó que Rivera tenía planes de revelar el secreto en su libro, pero que por cuestiones poco claras, la información nunca salió a la luz.

'No quería lastimar la imagen de mi madre'

En el mismo relato, la joven reveló que su madre quedó embarazada cuando Juan estaba preso y su padre biológico jamás supo que la bebé que esperaba Jenni era de él. De acuerdo con López, el darse cuenta de la verdad afectó su autoestima y fue doloroso.

“Me he cuestionado mucho quién soy. Como lo dije antes, siempre me sentí diferente y ahora todo tenía sentido”, dijo. “Lo mantuve en secreto por mucho tiempo porque no quería lastimar la imagen de mi madre. Juan se enteró al final, antes de morir, que no era de él. Pero me amó, me cuido como si fuese suya. Fui su princesa”.

Por otro lado, la joven destacó que una de las cosas más difíciles en el proceso era el no tener a su madre para poder preguntarle todo lo que quería saber; sin embargo, comentó que entiende que su madre ocultó la verdad para protegerla. “Quise decirlo porque era importante para mí, era importante que la gente entendiera esta parte de mí y que supieran que mi mamá no era perfecta”, enfatizó López.