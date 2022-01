Hermano de Gael García Bernal se escapó de rehabilitación y denuncia abusos

La familia del actor mexicano Gael García Bernal sufrió un duro golpe, luego de que José Emilio García -hermano menor del artista-, confesó que se escapó de un centro de rehabilitación donde estaba internado para atender sus problemas de depresión, consumo de drogas y alcohol.

El muchacho, de 23 años, denunció que se fue del lugar porque fue víctima de varias situaciones complicadas, entre ellas un supuesto intento de abuso sexual y amenazas.

De acuerdo con medios internacionales, como la revista People y el periódico El Universal de México, José Emilio hizo las denuncias en un amplio mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, aunque después lo borró.

Gael y su hermano mejor José Emilio siempre mantuvieron una relación cercana. El muchacho compartía fotos con su hermano en sus redes sociales. (Instagram)

“Para resumir, me tuvieron que llevar a una clínica por depresión, consumo de sustancias y alcohol. Y todo esto en la semana que mi papá cumple un año de fallecer. Estuve ahí todo diciembre. Mientras a mi mamá la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico. Me quisieron violar varias veces, había narcos ahí, nos levantaban a las 4 de la mañana. Me tocó compartir con un wey (chico) de 20 años que ya tenía más de 180 muertes y me contaba cómo torturaban a la gente”, escribió José Emilio, según People.

Al final, José Emilio reveló que escapó del centro de rehabilitación al que llama Anexo y que al hacerlo tuvo que correr unas 15 o 20 horas por una carretera para que no lo atraparan.

José Ángel García, padre de José Emilio (bebé en la foto) y Gael, falleció en enero del 2021. (Instagram)

“Nos levantaban a las 4 de la mañana a punta de vergazos y nos dormíamos a la 1 a. m. Me daban golpes con alambres y cables… cada tres o cuatro días nos bañábamos por tres minutos con agua fría. La neta que, por todo lo que viví ahí, no vuelvo a hacer mamadas en mi vida”, agregó José Emilio, según El Universal.

“Que si era güero, que si mi hermano (Gael García Bernal), que si mi mano, que si mi mamá la loca, que si mi papá fallecido, que si no servía para nada. Que ni en mi casa, ni en el Anexo me querían. No entiendo cómo pude aguantar tantos insultos, golpes y humillaciones en ese lugar”, siguió el mensaje.

Hasta el momento no se sabe el paradero de José Emilio. Además, su hermano Gael no se ha manifestado sobre la situación.

Gael tiene dos medios hermanos por parte de su madre: Darío y Tamara Yazbek. Jose Emilio es su hermano menor, pero por parte de su papá José Ángel García.