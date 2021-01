“Hablamos si me voy, si me muero, si esto pasa, me dijo: ‘si me voy yo quiero estar contigo hasta el último aliento de mi existencia’. Entonces, pensando en todo eso, se me vino a la cabeza lo que me dijo: ‘te tomas una selfi y la pones en Facebook como si yo todavía estuviera ahí'”, expresó Bella de la Vega a los medios de comunicación, durante el funeral del actor.