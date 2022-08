Glenda Peraza celebró sus 48 con sesión de fotos: ‘que viva la vida y sobre todo la libertad de ser mujer’

Glenda Peraza, una de las figuras mediáticas más presente de las redes sociales, llegó a sus 48 años. Este 5 de agosto, la creadora de contenido, exmodelo y expresentadora que ha conseguido mantenerse vigente durante décadas, compartió con sus 342.000 seguidores de Instagram una sesión de fotos con la que agradece por la vida, pero sobre todo, transmitió un mensaje en el que resalta su resiliencia e invita a sus congéneres a hacer lo mismo.

“Hoy, 5 de agosto, es mi cumpleaños feliz 48 y le agradezco a Dios infinitamente por todo, por lo vivido, por lo que no, por el aprendizaje, por las despedidas inesperadas, por lo nuevo (y por lo que esta) por venir.

“GRACIAS DIOS por tanto, pero sobre todo por aquellas oraciones no contestadas porque simplemente como PADRE sabías que no eran para mí. Te amo Dios y en mi imperfección me basta para que sigas alumbrando cada paso que dé. Gracias a mi círculo tan reducido por tanto amor y GRACIAS a cada uno de ustedes por aceptarme tal y como soy como mujer. Qué Dios los bendiga por siempre”, empezó su mensaje.

Glenda Peraza narra lo que vivió su hija: ‘Había un 50% de posibilidades de que tuviera un cáncer’

En una segunda parte de su posteo, Peraza habló de la sesión de fotos. Una en la que luce sonriente y posa con un traje de baño azul rey.

“Esta sesión de fotos fue no planeada por un equipo maravilloso: salió lo que hay. A los 48 que viva la vida, cada respirar, pero sobre todo la libertad de ser MUJER, de abrir sus alas y dejarlas pintar de colores, borrarlas y volverlas a pintar según cada etapa de nuestras maravillosas y ÚNICAS VIDAS.

“Jamás olvides que eres única y que tienes el poder de seguir por más dura que sea la tormenta: al final SIEMPRE sale el sol y hasta un maravilloso arcoíris con Dios por delante y sin daños a terceros, viviendo y dejando vivir”, concluyó.

Glenda Peraza es madre de Kianny Berry, de 19 años, y quien ha seguido los pasos de su mamá en el mundo de las influencers.

Peraza está casada con el fisioterapeuta Bayron Garita, desde el 2016.

Así luce Glenda Peraza en la sesión de fotos que compartió en sus redes sociales. Foto: Instagram Glenda Peraza

Glenda Peraza celebra su vida y la fortaleza que la ha acompañado en tiempos complicados. Según su lema: ella vive un día a la vez. Foto: Instagram Glenda Peraza