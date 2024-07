Gisele Bündchen y Joaquim Valente vacionaron juntos en Costa Rica, según medios internacionales

El medio 'Page Six' dio cuenta de las vacaciones que tomaron Gisele Bündchen y su novio Joaquim Valente en Costa Rica. Foto: Captura de pantalla Page Six. (Dsanchez / BACKGRID)

La supermodelo Gisele Bündchen y su novio Joaquim Valente disfrutaron de unas vacaciones en Costa Rica, informaron medios internacionales como Page Six y el periódico británico Daily Mail.

Según estas publicaciones, Bündchen, de 43 años, y Valente, de 35, quienes son pareja desde el 2023, estuvieron en una playa nacional acompañados por Vivian y Benjamin, los hijos de la modelo. Los medios publicaron varias fotos de la pareja con los niños jugando en la arena, donde también se les unieron otros pequeños en la diversión.

Este paseo familiar se da en medio de los rumores de que la antigua ángel de Victoria’s Secret y su novio, instructor de jiu-jitsu, habían terminado su relación.

Page Six afirmó que el supuesto distanciamiento se dio después del especial The Roast of Tom Brady, de Netflix, en el cual el exesposo de Bündchen era el protagonista. En respuesta a este programa, Joaquim fue foco de muchos señalamientos que cuestionaban si él había sido el responsable del divorcio.

No obstante, la pareja disipó todos los rumores con su paseo por las playas costarricenses. En las fotografías publicadas por Page Six y el Daily Mail se ve a Gisele usando un traje de baño de color café con un short blanco, mientras que su pareja estaba en la playa con una pantaloneta negra con detalles en gris.

Ante la consulta de La Nación, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que la brasileña estuvo en suelo nacional entre el 19 y el 30 de junio.

