Ginnés Rodríguez y sus hijos reciben a una nueva integrante en su familia

La periodista Ginnés Rodríguez y sus hijos, Marcelo y Luciana, le dieron la bienvenida a una nueva integrante a la familia. Se trata de Kiara, una cachorrita Yorkshire Terrier.

Rodríguez compartió la feliz noticia con sus seguidores de Instagram por medio de una historia donde aparece la perrita junto a Luciana. “Bienvenida a la familia Kiara”, escribió la periodista, seguido de unos emoticones, mientras musicalizó la foto con As It Was, de Harry Styles.

Kiara es la nueva perrita que forma parte de la familia de Ginnés Rodríguez. En la foto se le puede ver junto a Luciana. (Captura de pantalla)

Kiara llega a dar alegría a la familia tras el fallecimiento de Gerardo Zamora, el 5 de abril.

Desde entonces y pese al dolor que siente, Rodríguez dejó en claro a sus seguidores que seguirá adelante con la mejor actitud para cumplir todas las metas que planeó junto a Zamora. Una de ellas es terminar la que será su nueva casa.

“Aunque las cosas se pongan cuesta arriba, la decisión nunca puede ser estancarse o echarse para atrás”, dijo la presentadora de Informe 11 en un video que publicó en sus redes sociales.

LEA MÁS: El conmovedor relato de Ginnés Rodríguez sobre el sueño que empezó con Gerardo Zamora

Acerca de los Yorkshire Terrier Copiado!

Según el sitio especializado trustedhousesitters.com, los Yorkshire Terrier son de origen inglés y se caracterizan por su carácter confiado, además de su potente energía e inteligencia. “Alguna vez fueron perros de trabajo, por lo que no solo son lindos, sino también inteligentes y responden bien al entrenamiento”, destacó el portal web.

“Los yorkies son perritos muy populares a la hora de ser elegidos por familias, ya que son perritos de raza pequeña y no llegan a pesar más de 15 kilos en etapa adulta”, explicó a La Nación el experto en canes Joshua Calvo, quien destacó la inteligencia de la raza y su comportamiento cariñoso.

“Como desventaja he visto que son perros muy delicados con las comidas, no les gusta cualquier tipo y suelen ser alérgicos a los granos o al pollo”, agregó.