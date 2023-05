El conmovedor relato de Ginnés Rodríguez sobre el sueño que empezó con Gerardo Zamora

La periodista Ginnés Rodríguez reveló, por medio de un video en sus redes sociales, que su esposo Gerardo Zamora murió tan solo seis días antes de que la construcción de su nuevo hogar comenzara.

“Quiero que me acompañen a un lugar que es donde me pongo más nostálgica en estos días”, comentó la comunicadora, para luego explicar los dos proyectos que tenía planeados junto a su esposo para este año: el viaje a Boston en octubre, para que Zamora recibiera un tratamiento médico, y la construcción de su casa, que arrancó el 11 de abril.

“Por eso cada vez que vengo aquí, vean cómo vamos, ¡ay Dios!, hasta se me hace un nudo, porque es recordar el proyecto que teníamos juntos pero al mismo tiempo no vivirlo con él, o por lo menos no físicamente, porque yo sé que sí está con nosotros”, dijo Rodríguez.

Conmovida, la periodista aseguró que pensó en detener la construcción de su nuevo hogar; sin embargo, la impulsó el saber que “la vida continúa” y que el ver la casa finalizada no es un sueño que solo compartía con su esposo, sino también con sus hijos, los pequeños Luciana y Marcelo.

“Cuando vengo aquí le hablo mucho a Gerar y le digo ‘vea mi amor, vea cómo va, ya se ven las varillitas’, no entiendo mucho donde van las paredes ni nada, pero Dios primero podamos cruzar este año la puerta de lo que será nuestro hogar y recordar que ahí hay buena parte de la vida de él y de la vida de nosotros también”, comentó.

Con todo el positivismo reflejado en sus palabras, Rodríguez aseguró que pese a que era un proyecto en pareja, ahora ella será quien asuma toda la responsabilidad. “Solo le pido a Dios que me dé salud, que me dé mucho trabajo porque era algo que íbamos a sacar los dos adelante, ahora voy yo para adelante”, aseguró.

La figura de televisión también dijo que la construcción es un legado de su esposo, pues es algo que les tomó 13 años conseguir. “Llevamos ahorrando toda la vida (...). Tuvimos que esperar todo este tiempo para poder ver realidad o hacer realidad este sueño”, comentó.

La presentadora de Informe 11 decidió compartir este mensaje con sus seguidores porque —según dijo— ellos son parte de su vida y del proceso. “De pronto le puede servir a alguien también entender que aunque las cosas se pongan cuesta arriba, la decisión nunca puede ser estancarse o echarse para atrás”, agregó.

Rodríguez finalizó con una muestra de los hermosos atardeceres que se ven desde el lugar y aseguró que ahí siente presente a su marido.

“Muchas gracias por siempre estar presente con sus mensajes, con sus oraciones, seguimos adelante, seguimos caminando, seguimos avanzando, agarraditos de la mano de Dios y siempre ilusionados con la vida y honrando el vaso medio lleno que nos dejó mi esposo”, concluyó.

A 15 horas de su publicación, el audiovisual acumula 27.400 “me gustas” y 1.249 comentarios, entre los que destacan los de sus colegas. Por ejemplo, el periodista de Teletica, Walter Campos, expresó su admiración hacia la comunicadora: “¡Qué muestra de entereza Gi! Como siempre, un abrazo gigantesco”, escribió.

La presentadora de televisión, Thais Alfaro, también expresó su cariño hacia la periodista: “Muchos atardeceres por ver en ese lugar que tanto soñaron y que ahora es una realidad!! Claro que seguir adelante con este gran proyecto, es sentir a Gerardo cerquita de ustedes!! Un abrazo Giiii”.

El actor Mario Chacón también comentó la publicación: “¡Qué mujer más ejemplar sos, Ginnés! Adelante, hacés sentir muy orgullosos a tus hijos y sé que a Gerard en el cielo. ¡Que Dios les bendiga su proyecto!”.

