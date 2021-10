‘Fuera de control’, así está Scott Disick tras el anuncio del compromiso de su ex Kourtney Kardashian

Fuera de control, fuera de sí. Así es como definen fuentes cercanas el estado en el que se encuentra actualmente el modelo y empresario Scott Disick ante la noticia de que su ex Kourtney Kardashian se va a casar con el músico Travis Barker.

Scott Disick y Kourtney Kardashian mantuvieron una relación amorosa durante casi una década. (SIPA USA/SIPA)

De acuerdo con E Online el papá de los tres hijos de la hermana mayor del clan Kardashian está muy afectado porque su ex hizo nueva vida pese a que durante muchos años mantuvieron una relación sentimental intermitente, cargada de infidelidades y de problemas que a lo largo del tiempo se ventilaron en el programa Keeping Up with the Kardashians.

Otro informante le dijo al sitio especializado en noticias de la farándula que ya Scott estaba “preparado” para el inminente compromiso de Kourtney con el baterista de la banda Blink 182; sin embargo, el empresario no ha podido procesar la noticia. La fuente agregó que Disick se siente mal y muy triste y que se mantiene alejado lo más posible de la pareja.

Scott y Kourtney comenzaron su noviazgo en el 2006 y estuvieron juntos por casi una década. De esa relación nacieron los niños Mason, Penélope y Reign. En el 2015 ella tomó las riendas de la insostenible situación amorosa y terminó con su pareja definitivamente