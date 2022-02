Falleció la abuela de Keyla Sánchez

Doña Olga Vega Arce, abuela de la presentadora de Teletica Keyla Sánchez y madre de la creadora de contenido Kattya Granados, falleció este 11 de febrero. La noticia la dio a conocer Granados en su cuenta de Instagram.

“Se me fue mi guerrera. Mi heroína. Mi reina. Ahorita está feliz con mi PADRE CELESTIAL”, escribió doña Kattya, quien durante la hospitalización de su madre se refirió al proceso que vivía y que siempre sobrellevaba “con la ayuda de Dios”.

. Keyla Sánchez y su abuelita Olga Vega. Foto: Instagram

Keyla Sánchez, presentadora de Teletica, no se refería demasiado a la situación de su abuelita, sin embargo, hace unas semanas pidió apoyo a sus amigos y seguidores para que acudieran a donar sangre para su pariente. Lo que sí comunicaba Sánchez, era el inmenso amor que sentía por doña Olga.

Doña Kattya, creadora de contenido, conversó con Viva en diciembre del 2020 a propósito de su crecimiento en redes sociales. En esa oportunidad ella habló con franqueza de lo doloroso que era para ella ver a su madre enferma.

“Mi mamá ha sido operada dos veces de la columna. Apenas da pasitos. Permanece con dolores que no se le alivian. Ella sufre mucho, pero es muy valiente. Cuando me siento mal es ofender a Dios. Si hay gente enferma, realmente mal, no me puedo quejar por cualquier cosa. Todos los días Dios me da una buena oportunidad y recuerdo que soy bendecida”, detalló Granados aquella vez, comentando que entre ella y Keyla velaban por la señora, de 67 años.

En esa ocasión, Granados añadió: “Decimos que es la joyita de nosotros. La cuidamos muchísimo. La chineo en todo lo que puedo. Vamos a comer rico y si quiere algún caprichito veo a ver cómo la complazco. Al mismo tiempo yo trato de estar relajada, no estresarme mucho y no transmitir si estoy triste o preocupada”.

. Doña Kattya comunicó su pérdida en una historia de Instagram. Foto: Captura de pantalla