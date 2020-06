Alma buena, talentoso y gran maestro! Lo disfruté en cada momento que me tocó trabajar con el, pero más aún, amé los consejos que me dio en vida en varios episodios difíciles que me tocó pasar. Descanse en paz 🙏🏻Gran actor, director y amigo; Héctor Ortega pic.twitter.com/TqqvJILNDV