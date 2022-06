Ex Menudo asegura que fue violado mientras estuvo en el afamado grupo juvenil

El cantante Ángelo García, quien formó parte de la afamada agrupación juvenil Menudo a finales de la década de los años 80, contó su versión sobre cómo era estar en la banda dirigida por Edgardo Díaz. “Fui violado”, aseguró el artista en el documental Menudo Forever Young, que desde este jueves 23 de junio está disponible en la plataforma HBO Max.

García se unió a la boy band puertorriqueña cuando apenas tenía 11 años.

“Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando me desperté estaba desnudo y sangrando, entonces supe que me habían penetrado”, dijo.

“Tenía, como, estas marcas de quemaduras en mi cara por la alfombra... Estaba muy confundido y no entendía”, agregó.

Ángelo García es uno de los artistas que fue parte de Menudo .El dio su versión de los hechos en el documental 'Menudo Forever Young'. (Archivo)

El intérprete afirmó que esa no fue la única vez que sufrió de un abuso y que durante su permanencia en el grupo la situación se repitió constantemente, según explica The New York Post, en una nota sobre el documental.

Miembros hablan

Menudo Forever Young llega a la plataforma de streaming dos años después de que se publicara Súbete a mi moto, en Amazon Prime, en la que se narró la historia de Menudo a manera de ficción. Sin embargo, desde que se estrenó esa producción varios de los ex miembros del grupo levantaron la voz para afirmar que no todo era color de rosa como se dijo en esta serie.

Ahora, el documental de HBO le abrió micrófonos a muchos de esos artistas que se manifestaron en contra de la producción de Prime.

Menudo Forever Young va más allá de la histeria que rodeó a todas las generaciones de artistas que formaron parte de la banda puertorriqueña. En esta producción se conocerán, según declaraciones de algunos de los miembros del grupo y personas cercanas a los artistas, los secretos más oscuros que habrían detrás del grupo: sexo, drogas, abusos y maltratos.

El documental, que tiene cuatro capítulos, pretende destapar las supuestas vejaciones que los miembros del grupo soportaron por parte de Edgardo Díaz, mánager y creador de la banda, según explicó El Mercurio de Chile.

Los directores de la producción, Ángel Manuel Soto y Kristofer Ríos, lograron entrevistar a varios de los 30 integrantes que pasaron por la banda en sus primeros 17 años (el grupo funcionó entre 1977 y 1996, y luego surgió una nueva versión en 2007).

Entre los entrevistados destacan Ángelo García, Johnny Lozada, Ricky Meléndez, Ralphy Rodríguez, Ash Ruiz y Andy Blázquez; sin embargo, Ricky Martin, el miembro más famoso de Menudo, no es parte del documental.