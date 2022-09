Eugenio Derbez: José Eduardo reacciona a versión de pelea entre su hermano y su padre

El aparatoso accidente que sufrió, hace unas semanas, el actor mexicano Eugenio Derbez no solo preocupó a sus seguidores y amigos cercanos, también creó todo tipo de especulaciones al respecto, pues en un principio la familia del comediante se negó a dar cualquier tipo de declaración, generando todo un misterio alrededor de la salud del comediante.

Debido al hermetismo se empezaron a crear diferentes versiones, algunas apuntaban que Eugenio habría estado involucrado en un fuerte incidente automovilístico, otras que el realidad se había tratado de un infarto y la última, y que generó más polémica, indicaría que las lesiones de Derbez fueron provocadas por su hijo Vadhir, luego de un enfrentamiento entre ellos que llegó hasta los golpes.

Eugenio Derbez está lastimado ‘por una pelea con su hijo’, asegura youtuber

Hasta el momento ni Derbez ni su hijo han hablado sobre esta situación; sin embargo, el hermano de Vadhir, José Eduardo, sí reaccionó y aseguró que dicha información es completamente falsa: “De repente gente conocida me mandan videos de lo que están diciendo y está cañón. Dice lo de la filmación, lo del coche, que hasta mi hermano lo había golpeado, cosas que no… ni al caso. No va por ahí”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

El también hijo de Victoria Ruffo reconoció que desconoce cómo fue que pasaron las cosas, porque él no se encontraba al momento del accidente, pero confía plenamente en que lo revelado por su padre es la única verdad: “Yo no estuve ahí, entonces lo que explicó mi papá (es lo que pasó), que estaba jugando con estas cosas de realidad virtual que sí se me hace que está peligrosón”, agregó.

Fue el comunicador Alejandro Zúñiga quien, a través de su canal de YouTube, destapó la supuesta pelea entre Eugenio y Vadhir, incluso, aseguró que el dato lo había obtenido de una muy buena fuente, por lo que está seguro de que las fracturas del protagonista de No se aceptan devoluciones fueron provocadas por su hijo.

Ahora, esta versión estaría tomando más fuerza debido al silencio entre la familia de Vadhir, pues el conductor Poncho Martínez reveló que intentó ponerse en contacto con Silvana Prince, madre del cantante, para que desmintiera esta información, pero no obtuvo ningún tipo de respuesta: “Ve el mensaje y no responde absolutamente nada, cuando lo más fácil era decir: ‘no, no hay ningún problema o nunca paso o cualquier otra cosa”, dijo.

Hace unos días y mediante un video que publicó en sus redes sociales, Eugenio rompió el silencio y aseguró que la fractura múltiple que sufrió en el hombro derecho fue por una fuerte caída mientras jugaba con un visor de realidad virtual.

Asimismo, aclaró que en ese momento se encontraba con su hijo Vadhir y que fue él quien lo auxilió y lo llevó de emergencia al hospital más cercano, pues el dolor que sentía era demasiado fuerte: “El dolor era tan intenso que yo sabía que me iba a desmayar. Los gritos que iba pegando eran tan fuertes que solo quería llegar al coche, porque sabía que llegando al coche me iba a desmayar y dicho y hecho, llegué al coche y no recuerdo nada”, aseguró el actor.

