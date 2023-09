Ericka Morera habla de su nueva relación: ‘Me estoy dando una oportunidad en el amor’

La periodista Ericka Morera comenzó una nueva etapa en su vida sentimental: ahora está en una nueva relación amorosa. Ante una consulta de La Nación, la expresentadora contó que está feliz y tranquila, ya que encontró un balance entre su pareja y su vida familiar.

“En este momento de mi vida quiero mantener muchas cosas personales privadas. Estoy en una etapa muy bonita en muchos aspectos: como mamá, como familia y ahora que tengo una pareja también. Estoy dándome una oportunidad en el amor”, comentó.

A pesar de no revelar el nombre de su pareja porque no es una figura pública, Morera sí mencionó que se trata de una persona que ha cuidado mucho de sus procesos personales y la ha acompañado en momentos claves de su vida.

“Hoy por hoy tengo algo muy bonito, sano y maduro. Cuando uno pasa por muchas cosas en la vida y enfrenta diferentes emociones, creo que una pareja viene para complementarte, darte tranquilidad y disfrutar de los momentos. Y así lo estoy viviendo, en el momento. No me afano en qué va a pasar en el futuro, sino que trato de vivir mi día a día”, agregó.

La expresentadora también enfatizó que no quiere exponer a su pareja, incluso no lo publicará en sus redes sociales. No es que se está escondiendo, sino que quiere apartarlo del ojo público y cuidar su relación.

Ericka Morera, de 39 años, publica contenido sobre su estilo de vida y belleza en redes sociales. Sin embargo, mantendrá al margen a su pareja.

“Yo que trabajo en redes sociales, por supuesto que las considero una herramienta de trabajo. Hay muchas cosas que no expongo en mis redes, no es ni un 30% de mi vida (lo que publico), aunque la gente cree que lo pongo todo... En temas de relaciones y de parejas, entre más se mantenga solo para uno, es una manera de cuidar y proteger”, comentó.

Además, la pareja de Morera prefiere alejarse del mundo digital. De hecho, ambos acordaron apoyarse mutuamente en sus trabajos, y no publicar detalles de la relación en plataformas sociales.

“Yo no la oculto (la relación). Simplemente, es cuidarnos y proteger las relaciones. Creo que ha sido la decisión más sana que he tomado”, continuó.

¿Cómo es la nueva pareja de Ericka Morera?

Aunque no dio una fecha exacta en la que iniciaron su relación, Morera comentó que conoce a este hombre desde hace aproximadamente dos años y medio. Con el paso del tiempo, ambos dejaron que el amor fluyera y comenzaron una “bonita relación”.

Ella lo describió como una persona tranquila e inteligente, por lo que constantemente está aprendiendo a su lado.

“Tengo muchísima comunicación con él, es una persona con la cual hablo muchísimo. Conversamos de varios aspectos, de temas lindísimos y es una persona que me conoce mucho. Esto nos mantiene en una relación muy bonita, aparte de aspectos importantes como la fidelidad y el respeto”, expresó.

Morera finalizó su relación con el presentador Mauricio Hoffmann en el 2020, el padre de su hija Zoé. (Instagram)

Su pareja, según cuenta, es “sumamente respetuoso” sobre su decisión de mantenerlo al margen de su hija Zoé, quien tiene cuatro años.

“Los papás tenemos la responsabilidad de no andar presentándoles las parejas a los hijos constantemente. Aunque realmente yo he sido una persona con pocas parejas; sin embargo, creo que no es sano... Mi prioridad, hasta el día de hoy, ha sido la parte emocional de Zoé”, finalizó.