“Siempre he sabido que ella me tiene roña, no sé qué es lo que hay detrás de eso, como que nunca ha gustado de mí y de un momento a otro no sé, cambió conmigo y no entiendo qué pasó”, contó Ariadna, quien agregó que siempre se llevaron bien y que incluso fue ella quien enseñó a Paulina a maquillarse.