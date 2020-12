“Les quería dar un mensaje con mucho amor y cariño, hace un año y medio me dieron la oportunidad de representar a México en Bolivia (llora), es que un gracias no es suficiente, y para mí Mexicana Universal significa tanto, esta noche les quiero agradecer a Lupita, a Jorge, a mi familia, y quiero decirles que me siento muy en paz y muy orgullosa del gran trabajo que hemos logrado hacer equipo, porque esto al final es un trabajo en equipo que se tiene que reconocer”.