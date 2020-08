A la pura bulla, el modelo y exparticipante en Dancing with the Stars, Daniel Carvajal, se llevó una carajeada porque subió en sus redes una foto suya en blanco y negro, exhibiendo su cuerpazo pero de una forma sutil y muy artística, acompañada de la etiqueta #ChallengeAccepted. ¡Para qué lo hizo! Resulta que anda un reto en Facebook e Instagram en el que se invita a las mujeres a publicar un retrato en blanco y negro como parte de un ejercicio de sororidad y de denuncia de la violencia contra las mujeres, acompañado justamente de ese hashtag. Está de más decir, los hombres no están convidados a participar del reto, algo de lo que Carvajal no estaba al tanto cuando posteó la imagen, como luego admitió.