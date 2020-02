Además de los vestiditos cortos, parece que la nostalgia también golpeó a los famositicos estas semanas ya que varios publicaron en redes sociales fotos del recuerdo. Vean la belleza de imagen y el dulce texto que acompaña a esta fotografía que publicó Valeska Rodríguez, esposa del prestigioso tenor Joaquín Yglesias, quienes han sido pareja por casi dos décadas: “No encuentro la fecha de esta foto, pero me imagino que podría ser como de 2006- 2007, ¿quizás? Si me acuerdo del lugar, estábamos comiendo pizza en Il Pomodoro de Escazú, ¿lo recuerdan? En esa época no había descubierto que no me gusta vestir de café y usaba maquillaje como experimento más que como ayuda! ¡Me encanta ver fotos viejas!”. Pues a nosotros también nos fascina que las compartan, así como las fotos de su adorable retoño, Lorenzo, quien nació el año pasado y es un derroche de guapura y simpatía.