Él mismo narró que fue hasta mucho rato después de que el actor y sus acompañantes se sentaran a degustar el “yodazo” y las empanadas, cuando uno de los acompañantes de Mark le sopló a Federico la situación y fue entonces cuando este se percató del calibre del personaje que estaba fascinado en su casa, sobre todo porque Ruffalo también se percató de que sus anfitriones no tenían idea de quién era él y, a pesar de eso, se deshicieron en antenciones, que no en pleitesía. Las fotos no mienten, el actor se nota más feliz que la misma familia ¡qué maravilla!