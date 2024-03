Eiza González asegura que ahora solo sale con hombres que fueron a terapia

La actriz y cantante mexicana Eiza González reveló en una reciente entrevista que ahora solo sale con hombres que han asistido a terapia, según confirmó la revista People en español.

González, quien es la portada de la revista InStyle de este mes, recordó en la entrevista que cuando era adolescente se dio cuenta a través de una revista de que un exnovio grabó un video íntimo con otra mujer. Asegura que toda esa experiencia la inspiró a extraer algo positivo y a enfocarse en su carrera.

La estrella de Hollywood de 34 años admitió que fue su madre, Glenda Reyna, quien la motivó y ayudó mientras ella sanaba; en ese momento consiguió un mánager en Estados Unidos y los trabajos comenzaron a llegarle con el tiempo.

Eiza confesó que después de ese romance siguió intentándolo en el amor e incluso tomó vuelos para pasar tiempo con otra persona durante 24 horas o no dormía por las noches para ver a la persona dormir por FaceTime.

“Cuando estoy enamorada, lo hago profundamente y me cuesta mucho superarlo... Y cuanto mayor me hago, más difícil se vuelve para mí porque no juego. Entro y lo doy todo. No voy a hacer nada a medias”, explicó la intérprete de películas como Baby Driver (2017) y Ambulance (2022).

Asimismo, agregó: “Pero definitivamente tengo una lista de cosas no negociables. Si no fuiste a terapia, no saldré contigo”.

La también modelo explicó que se resistió a tomar terapia cuando era joven porque no podía hablar de sus sentimientos. Sin embargo, sus estudios de actuación le ayudaron a descubrir que “el trabajo introspectivo es interminable”, por lo que retomó la terapia a los 20 años.

