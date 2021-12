Diseño nacional en portada de Rolling Stone: actor de ‘Narcos’ se enamoró de estos pantalones

Una vez más el diseño nacional vuelve a ser protagonista en la revista Rolling Stone en su versión en español y que se lee en toda Iberoamérica. La reciente portada del ejemplar tiene como figura al actor mexicano Luis Gerardo Méndez, quien aparece en la tapa usando un par de pantalones del creador tico Mauricio Cruz.

Mauricio Cruz, creador de su marca homónima, le contó a Viva cómo fue que sus pantalones llegaron hasta tan importante publicación y también cuánto cuesta la pieza que se puede adquirir en el país. El mes pasado la renombrada revista lanzó su primer número en español con la cantante Rosalía como figura. En esa ocasión la española lució en las fotos internas unas botas de la marca nacional Cruda.

. Luis Gerardo Méndez en la portada de 'Rolling Stone ' usando los pantalones de diseño nacional de Mauricio Cruz. Foto: Instagram

Primeramente, Cruz contó que el actor se enamoró de sus pantalones y que incluso luego de las fotos los conservó.

“Es super increíble. Jamás íbamos a pensar salir en la portada. Sabemos que estamos ahí, en el ojo de estas personas tan increíbles. Me di cuenta porque me empezó a seguir la Fashion Editor (editora de moda) de Rolling Stone Latinoamérica”, manifestó el diseñador.

En su caso lo que pasó fue que desde hace un tiempo ha estado enviando algunas piezas a México y varios Stylist (expertos en moda que conceptualizan y asesoran para lograr la imagen deseada) las han visto para posibles usos editoriales de revistas. Sus creaciones están en la tienda Porvenir, un espacio que la costarricense Pamela Hernández, de Cruda, tiene en México.

[ Rosalía posó para ‘Rolling Stone’ con botas de diseño costarricense ]

El destino de los pantalones, que son de la colección Luciferina y tienen un costo de $145 (poco más de ¢90.000), era aparecer en Rolling Stone, pues los habían tomado en cuenta para que Rosalía los usara, sin embargo, no les dio tiempo. Finalmente, Méndez los vio como opción para su sesión y quedó fascinado.

Luis Gerardo Méndez es reconocido por sus papeles en series como Narcos: México (en la tercera temporada interpreta al policía Víctor Tapia y para el papel debió aumentar 11 kilos) y Club de Cuervos, y en la cinta Nosotros los nobles. En esta ocasión fue elegido como personaje principal de la revista por su reciente protagónico en el thriller latinoamericano Los enviados, de Paramount Plus, un título que la propia revista vislumbra como uno de los más importantes y definitivos del primer semestre del 2022.

. En las fotografías internas, el actor Luis Gerardo Méndez también aparece utilizando los pantalones de diseño nacional de la marca Mauricio Cruz. Foto: Captura de pantalla

Lo que esto significa

El diseñador Mauricio Cruz describe como un sueño ver sus creaciones en la portada de Rolling Stone en español. Esta aparición es un reconocimiento no solo a él y a su marca, sino al concepto y propósito que existe detrás.

La propuesta de Mauricio Cruz está pensada para todas las personas. Su marca es creada por y para la comunicad LGTBIQ+. Las piezas de sus colecciones no tienen género.

“Son años de luchar contra los estigmas, hay quienes no quieren ver representación trans, vemos que no hay suficiente representación negra, plus size o gay en las pasarelas o en proyectos en general. Esto (aparecer en la revista) se siente validador porque siento que estamos haciendo una diferencia. Estamos en el ojo público, estamos exponiendo nuestras cosas y creo que es eso al final. Es validador.

“A pesar de que la gente no está muy de acuerdo con estas cosas, no pueden evitar que gusten. Me siento super satisfecho”, comentó Cruz, quien añade que recientemente fue agradable y sorpresivo saber que la primera dama, Claudia Dobles, conocía de su proyecto.

“Después de tanto trabajo la gente está aceptando las cosas. Más allá de comprar, viene este mensaje de inclusión. Somos diversos, existimos y tenemos todo el derecho de ser celebrados”, agregó.

Cruz contó que justamente este fin de semana, de 12 m., a 8 p. m., tienen un “open studio” y las personas pueden visitar el lugar para adquirir piezas de la marca, incluidos los pantalones. Para más detalles puede comunicarse al 7202-0035.