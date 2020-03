Diana agregó: “La vida me trajo aquí. Cuando llegué fue un reto porque me empezaron a llamar para proyectos en tele. No me sentía tan cómoda, sin embargo, siempre asumo retos con responsabilidad. Así fue como empecé. Siempre decía que sí para todos los proyectos. Así fue cómo empecé a desarrollarme delante de las cámaras. Ha sido una experiencia tan bonita. No pensé que la tele fuera tan cercana, que se pudieran recibir comentarios tan bonitos. Esa experiencia no la cambio por nada. Antes sentía que (la televisión) era algo más superficial, que no se fijaban en tu trabajo sino en el físico. Ya acá he visto que es diferente”.