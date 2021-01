Se complementa con ayunos, oración y meditación, como una forma de alcanzar una mayor espiritualidad. Sin embargo, como otras dietas restrictivas, funciona sobre el entendido de que el cuerpo necesita desintoxicarse, pero la verdad es que no se requiere de un plan alimenticio específico para lograrlo. “Las dietas que restringen el consumo de calorías o el tipo de alimentos que comes, generalmente no promueven una baja de peso duradera y probablemente no provean de todos los nutrientes que necesitas”, explica el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) en su sitio web.