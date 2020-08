“Estar medicada ha sido una de las cosas más difíciles en mi recuperación, pues algunas de estas pastillas me causan mucho sueño durante el día, dificultando mis rehabilitaciones. Otras, como la inyección, me tienen toda mi barriga morada. Es muy duro luchar contra el sueño y el cansancio que me producen las medicina, pero tengo que agradecer que existen, porque me alivian de los fuertes dolores y corrientazos que me dan en las piernas.