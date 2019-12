“No sabía si lo era o no (homosexual), solo sabía que no podía serlo porque estaba mal. Aquello me creó una terrible confusión interna y empecé a preocuparme de verdad. Cuando cumplí 15 años, me empecé a decir que si era gay, todo iba a estar bien; y de repente todo paró: de la noche a la mañana. Fue muy interesante. Todo cambió desde el momento que asumí que no pasaba nada si era gay”, refirió Martin.