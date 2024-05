Chocolate de MrBeast ya se consigue en Costa Rica y así fue la odisea para poder importarlo

Mariana Calvosa y Marijose Cageao son de esas personas que cuando se proponen algo, lo cumplen. Hace poco más de un año, las emprendedoras y amigas decidieron traer el Feastables a Costa Rica. Esta es la marca de chocolates de MrBeast, uno de los youtubers más famosos del mundo, y que hasta la fecha le ha generado ganancias por millones de dólares.

Sabían del chocolate porque ambas tienen hijos entre los ocho y los 12 años y siempre insistían en esta golosina.

Mariana Calvosa y Marijose Cageao comenzaron a planear traer los chocolates Feastables, la marca de MrBeast, desde marzo del 2023. (Jorge Navarro para La Nación)

Lo que las madres, que tienen experiencia trayendo productos desde Estados Unidos para vender en Costa Rica, no sabían era que conseguir el chocolate para venderlo en el país iba a ser tan difícil.

“El chocolate ha sido un éxito a nivel mundial, en todo lado se agota. Los seguidores de MrBeast en Costa Rica son muchísimos; entonces, eso también prendió una alarma de que los chicos andan buscando y quieren probar el chocolate. En nuestro caso, como somos mamás, nuestros hijos cada vez que veían que alguien salía del país decían: ‘Me trae un chocolate’, y fue cuando dijimos: ‘Es algo famoso y grande’”, explican.

Todo comenzó a inicios del 2023, cuando las amigas se propusieron traer para la venta el chocolate. En marzo de ese año lograron contactar la marca; sin embargo, en ese momento hubo desabastecimiento del producto en Estados Unidos.

Para esa fecha, la marca estaba planeando un relanzamiento de sus nuevas presentaciones, por lo que debieron esperar, pues las negociaciones avanzaban despacio.

La idea inicial de Mariana y Marijose era que el producto se encontrara disponible en supermercados de Costa Rica en noviembre del 2023, pero fue hasta seis meses después que finalmente lo consiguieron.

“Nos dijeron: ‘No damos abasto ni para la producción de aquí, entonces lo vamos a tener que postergar’. Luego nos dijeron que en enero, después que febrero, pero fue hasta ahora que ya dijimos: ‘No, lancemos con esta presentación’”, detallan.

LEA MÁS: Chocolate de MrBeast ya llegó a Costa Rica

Las emprendedoras querían lanzar la marca con las tres presentaciones del chocolate de 60g: el de leche, el de mantequilla de maní y el de arroz tostado; no obstante, este último llegará, posiblemente, a mediados de año. Los otros dos sí están disponibles.

El siguiente paso de las emprendedoras fue determinar cuánta cantidad de chocolate debían pedir, por lo que aseguran que en un momento invirtieron mucho tiempo “haciendo números para tener una cantidad correcta para un lanzamiento en Costa Rica”.

Aunque llenaron la bodega de producto, no fue suficiente. “Teníamos que calcular, no sabíamos si iba a tener tanto éxito. Cuando finalmente hicimos el primer pedido, casi de inmediato tuvimos que hacer otro porque ya no dábamos abasto”, aseguraron.

En una semana, desde que pusieron a la venta el Festables, ya han hecho cuatro pedidos, pues en cuestión de dos días los chocolates que pusieron a la venta en los supermercados se agotaron.

Actualmente, en Costa Rica se comercializan el Feastables de leche y el de mantequilla de maní. Ambos fueron lanzados por Mr Beast en 2022. (Jorge Navarro para La Nación)

Las emprendedoras, quienes abrieron su empresa Be Healthy, Be Happy en el 2016, afirman que hasta ahora no había un producto que les ocupara tanto espacio en la bodega como los chocolates.

Todavía les cuesta dimensionar lo popular que es el producto en Costa Rica; no obstante, la distribuidora de la marca ya les adelantó que pueden seguir haciendo pedidos cuando lo requieran.

“Ha sido todo un éxito, un trabajo en equipo muy grande, estamos muy orgullosas. Celebramos cada cosita que nos pasa porque ha sido muy duro”, comentan.

Lo cierto es que hasta la fecha los hijos de Mariana (Tomás y Julia Amador) y las hijas de Marijose (Sofía, Belén y Valeria Ortiz) siguen pidiendo los chocolates de MrBeast, pero ya no tienen que esperar a que alguien se los traiga, pues sus mamás lograron que hoy estén a la venta en Costa Rica.

El Festables, marca ideada por el youtuber en el 2022, se puede conseguir en AutoMercado y Vindi.