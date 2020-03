“Si de algo me puedo sentir afortunado es que Xavier tiene un amigo y tener un amigo en la vida es un poco difícil y yo tengo un gran amigo con Chabelo. Cuando interpreto a Chabelo me siento feliz también, es como un mecanismo muy sencillo, día a día, porque al paso del tiempo se convirtió en un cambio muy sencillo, muy natural. En ningún momento he sentido que Xavier le falta el respeto a Chabelo o que Chabelo le falta el respeto a Xavier, es un mecanismo de mi naturaleza, porque mi naturaleza me ha llevado por ese lado y me siento afortunado. No siento que haya mentido ni que haya engañado a nadie”, manifestó Xavier con su voz de hombre en unas partes y con la de niño, en otras.